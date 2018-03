Las declaraciones que brindó Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, ante los fiscales peruanos en Sao Paulo, siguen generando reacciones. El pasado 28 de febrero, el empresario brasileño manifestó que Odebrecht desembolsó US$300 para la campaña electoral de Pedro Pablo Kuczynski a través de Susana de la Puente, actual embajadora de Reino Unido.



En declaraciones a la prensa, el presidente Kuczynski negó hoy tal entrega. “A cambio de una colaboración eficaz están dándole tribuna a gente que certificadamente fue corrupta y, que hoy, se han transformado en grandes acusadores. Eso es inaceptable, Eso pone a nuestro país en jaque”, sostuvo.

Sobre los cuestionamientos a su entorno, el jefe de Estado indicó que tiene plena confianza en la gente que lo ayudó en la campaña electoral de 2011 que fue una alianza de cuatro partidos.



“Vendí una casa, puse mi plata y me descapitalice para financiar esa campaña. Ahora nos vienen a decir que supuestamente habría una plata no contabilizada, plata sucia, eso no es verdad, pero sí estoy totalmente de acuerdo que se debe investigar a fondo pero la forma es con un procedimiento, no en la tribuna, en la televisión y del periódico, para eso hay organismos especializados y lo que queremos es que se investigue a fondo”.



En otro momento, Kuczynski dijo que en cuanto a este gobierno “tengo la firmísima confianza de que somos un gobierno totalmente limpio, errores hay, errores hay sin duda pero no son robos ni corrupción son errores y se corrigen y las personas se van para ayudar a corregir los errores como ha ocurrido en último día en un caso”, refirió.

En ese escenario, el presidente exhortó a los peruanos que no debemos dejarnos desviar por actores que tienen un interés político.

"Nuestro interés es progresar limpiamente sin corrupción, este es un gobierno totalmente limpio y lo vamos a hacer, y explicaremos al país, a la comisión Lava Jato, al fiscal.



"En lo que sí como país no podemos tolerar es que la justicia se transforme en un show de la televisión, eso no puede ser, porque si es así vamos a ir por un camino equivocado que nos va a crucificar y eso no queremos. Hay muchas cosas que mejorar, sin duda, pero no flaqueemos, no perdamos la fe, vamos adelante, vamos a construir el Perú, eso es lo que tenemos que hacer y yo lo tengo totalmente claro" , remarcó el mandatario.