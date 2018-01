PPK y su error al tomar el juramento de Cayetana Aljovín [VIDEO]

Al inicio de la ceremonia de juramentación, el mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) cometió un exabrupto cuando le tomaba el juramento a la ministra Cayeta Aljovín.

Cuando el presidente daba su discurso durante la ceremonia cometió un anecdótico error y es que pronunció el despacho de Energía y Minas, cargo que tenía hace unos minutos.

Cayetana Aljovín solo atinó a sonreír y PPK notó su error para dar unas carcajadas. "Eso me pasa por no leer lo que me han dado", se excusó el presidente ante las risas de los asistentes.

Inmediatamente retomó su juramentación y esta vez lo hizo correctamente. Aljovín asumió la jefatura de Energía y Minas en julio de 2017. Antes, se desempeñaba como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (28 de julio de 2016 - 27 de julio de 2017).