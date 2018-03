PPK: Congreso decidirá la próxima semana el futuro del presidente Kuczynski

Por segunda vez en lo que va de su gobierno, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski , deberá asistir al Congreso para defenderse de un pedido de vacancia.

Ayer, con 87 votos a favor, 15 en contra y 15 abstenciones, el Pleno del Legislativo aprobó que se debata la moción para destituir del cargo al jefe de Estado. La fecha acordada para esta histórica sesión será el 22 de marzo, a las 10 de la mañana.

Como ocurrió en el primer intento, de diciembre pasado, el presidente y su abogado (Alberto Borea) harán uso de la palabra y luego los parlamentarios, según los tiempos acordados, expresarán sus posición a favor o en contra de la moción.

¿Por qué lo quieren sacar? Según la fundamentación de la misma, los motivos son casi idénticos a los de la primera moción: Pedro Pablo Kuczynski “ha faltado a la verdad de manera reiterada y permanente” al negar sus presuntas relaciones con la empresa Odebrecht, investigada por actos de corrupción en el país.

“Esta conducta reiterada de mentir y ocultar la verdad sobre sus relaciones contractuales con el grupo Odebrecht lo convierte en una persona incapaz moralmente para representar a la Nación”, indica.

La premier y congresista, Mercedes Aráoz, quien llegó hasta el Parlamento para votar, exhortó a sus colegas parlamentarios a que “la venganza del indulto no se realice”. Y es que desde su bancada se considera que detrás de este pedido está la liberación de Alberto Fujimori.

“Nos queda invocar a la seriedad del Parlamento, a la verdadera seriedad que necesitamos, que (la vacancia) no se haga por pasiones individuales o intereses”, afirmó.

Para Aráoz, este tipo de acciones solo generan la “destrucción” del país, ya que, a su parecer, no existen los fundamentos para una destitución.

Por su parte, el vocero de PpK, Gilbert Violeta, se dirigió hacia los legisladores de Fuerza Popular (FP) para preguntarles si “van a apoyar este pedido”, teniendo en cuenta el tema del indulto a su líder histórico.

“El partido de FP, que ha dicho que su líder es Alberto Fujimori, ¿va a aprobarlo? No nos dejemos engañar”, enfatizó.

Violeta también consideró que no se han dado los argumentos que sustenten un nuevo pedido de vacancia.

LO NIEGAN



La postura del oficialismo fue rechazada de inmediato por Nuevo Perú (NP). Su vocero, Alberto Quintanilla, dijo que hay un tema de “incapacidad moral” del presidente, por lo cual se pide su salida.

“Para nosotros, el indulto ha sido irregular, es una infracción constitucional y eventualmente un delito. Pero las infracciones constitucionales que comete el presidente responden vía una denuncia constitucional”, comentó.

Quintanilla explicó que, a diferencia de la primera vez que se debatió este tema (21 de diciembre de 2017), en esta oportunidad su bancada no se irá de la votación como lo hizo en ese momento.

En ese sentido, el legislador precisó que ahora existe “un escenario diferente”, pues a su parecer en aquella oportunidad hubo un copamiento de los poderes del Estado en manos del fujimorismo.

Quien también negó que este pedido de salida del jefe de Estado esté relacionado con el indulto fue el vocero alterno de FP, Héctor Becerril. El legislador sostuvo que este argumento lo dan desde el oficialismo porque “no tienen cómo defender al presidente”.

¿VENGANZA?



Otro de los argumentos rechazados ayer durante el debate fue que este nueva solicitud de remoción haya sido presentada por venganza.

El vocero de Alianza para el Progreso (APP), César Villanueva, manifestó que la decisión de admitir a debate este tema no está vinculada a “odios” y menos a “desencantos ni decepción” por la información que se tiene.

“Esta propuesta multipartidaria no va a sacar del sombrero pruebas que no existen. Dicen que esta moción es la misma que presentamos antes; en parte así es porque son los mismos delitos en los que el presidente dijo que no tenía arte ni parte, pero luego se descubre que sí”, comentó.

En tanto, Wilbert Rozas, vocero del Frente Amplio, resaltó que esta moción “no es el capricho de un solo grupo”, pues recordó que fue firmada por varias bancadas.

“Es un acuerdo en el cual nos hemos juntado otros partidos en el propósito de decir que este país no puede ser inviable, no puede tener inestabilidad, no puede seguir en corrupción”, aseguró.

DATOS



- Los congresistas del grupo de Kenji Fujimori votaron en abstención el pedido para la admisión a debate de la moción de vacancia.



- En el primer pedido de vacancia, el presidente Kuczynski se salvó porque la solicitud solo obtuvo 79 votos a favor, de los 87 que se necesitan.



- El congresista Miguel Elías, de Fuerza Popular, fue el único de su bancada que votó en abstención. Posteriormente, dijo que esto era porque quería escuchar los descargos del mandatario. Asimismo, afirmó que no renunciará a su agrupación.