PPK no confirmó si Westfield aportó a su campaña de 2011

La comisión Lava Jato realizó la desclasificación del interrogatorio al presidente Pedro Pablo Kuczynski, realizado el pasado viernes en Palacio de Gobierno, por sus posibles vínculos con la empresa Odebrecht.

Dicho documento da a conocer que el jefe de Estado se refiere a su empresa Westfield Capital como una simple “cuenta bancaria”.

APORTE A SU CAMPAÑA

Del mismo modo, PPK no confirmó si dicha compañía realizó un aporte a su campaña presidencial de 2011, cuando se presentó en coalición con Alianza para el Progreso y el Partido Popular Cristiano.

“Yo diría que no escondemos nada. Si la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones tiene allí que Westfield (...) que aportó 100 mil, que así sea; no hay ningún problema con eso. No escondemos nada”, replicó sobre la interrogante.

No obstante, la transcripción precisa que, luego de la respuesta del mandatario, Rosa María Bartra (Fuerza Popular), presidenta de dicha comisión investigadora, repreguntó si conocía dichas entregas ya que, indicó, la nota de inteligencia de la UIF daba cuenta de una transferencia de Wachoda Bank, de Westfield, hacia la agrupación con la que postuló en 2011.

“Si me dan los papeles, yo verifico y confirmo eso. (...) Vamos a ver los documentos, pero eso es pura especulación”, replicó PPK.

TENGA EN CUENTA

* Westfield Capital brindó asesorías a la constructora brasileña Odebrecht, cuando Kuczynski era ministro del gobierno del ex presidente Alejandro Toledo.