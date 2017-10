PPK sobre comisión Lava Jato: "Es un circo"

El presidente Pedro Pablo Kuczynski dejó en claro que no acudirá al Congreso para reunirse con la comisión Lava Jato ya que considera que se trata de un "circo".

En conversación con RPP, el mandatario nacional dio las razones que respalda esta decisión.

"Yo no me voy a reunir con la comisión, no tengo ninguna obligación de reunirme. Tenemos varias opiniones de constitucionalistas muy reconocidos y dicen que yo debo contestar esto a través de una carta", sostuvo Pedro Pablo Kuczynski.

Adelantó que el documento está casi listo, pero que se encuentra ajustando algunos detalles con sus abogados.

"Es un circo. La vez pasada acepté reunirme con una comisión sobre el caso del doctor Moreno, los invité a palacio y fueron todos y fue una retafila de insultos espantosos. Yo no voy a someter a la presidencia de la República a eso", aseveró el jefe de Estado.