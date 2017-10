La presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Úrsula Letona, adelantó este domingo que la carta del presidente Pedro Pablo Kuczynski en la que sustenta por qué no recibirá a la comisión Lava Jato, no será debatida esta semana por su grupo de trabajo sino la siguiente.

En comunicación con Perú21, Letona explicó que el documento no será analizado durante la sesión de este martes porque el mismo recién ha sido derivado a la comisión que encabeza.

"No es que no sea prioridad (la carta de PPK) sino que ha llegado recién (a su despacho); no creo que lleguemos al martes (para debatir), debe ser la siguiente semana", manifestó.

Como se recuerda, la comisión Lava Jato que preside Rosa María Bartra aprobó el pasado viernes derivar la carta de Kuczynski a Constitución para que este grupo emita una opinión consultiva sobre el pronunciamiento del mandatario respecto a su participación, como ministro de Economía y premier del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), en la viabilización de proyectos que favorecieron a Odebrecht.

Además, debe emitir una postura legal frente a los argumentos del jefe de Estado para no recibir a los congresistas de Lava Jato, ya que este se amparó en la Constitución para adoptar esa posición.