César Nakazaki: "Kuczynski no tiene prohibido reunirse con sus amigos"

Luego que el fiscal José Domingo Pérez solicitara que se levante el arresto domiciliario al expresidente Pedro Pablo Kuczynski por haber infringido las normas de conducta al recibir visitas de parlamentarios en su domicilio en San Isidro, y se le impongan 36 meses de prisión preventiva; el abogado de la defensa, César Nakazaki, cuestionó este pedido.

César Nakazaki señaló a Canal N que se trató de una visita de amigos, ya que el exmandatario "no tiene familia y se encuentra solo".

"La prohibición es no tener contacto con testigos o peritos del caso (lavado de activos). Lo que hay que tener claro es que Pedro Pablo Kuczynski vive solo en el país, no tiene un solo familiar, y sus únicos amigos, no de hoy día, sino de toda la vida, algunos son políticos y otros no. Él no tiene prohibición de reunirse con sus amigos, lo que tiene prohibición de hacer actividad política y él no ha dado ninguna declaración", enfatizó el letrado.

Además, Nakazaki agregó que este pedido responde a intereses de los fiscales. "Siempre que hay un problema entre los fiscales, desde Chavarry y Vizcarra, o cuando se dio la detención preliminar de Alan García, termina usándose injustificadamente el caso de PPK", acusó.

"Me preocupa que hoy que se está discutiendo el rol de la vicepresidenta de la República, un problema político, no tendría que saltar al caso Kuczynski, que suficiente problema legal tiene que enfrentar", finalizó la defensa legal.

"Pedro Pablo Kuczynski no tiene familia. Él ha recibido la visita de sus amigos de toda la vida", explicó César Nakazaki.

