PpK: Bancada de Sheput es el ala radical del fujimorismo

Jorge Meléndez, vocero de Peruanos por el Kambio (PpK), no se guarda nada. En entrevista con Perú21.TV, el legislador sostuvo que Concertación Parlamentaria –el bloque que integran, entre otros, sus excolegas de bancada y cuyo vocero es Juan Sheput– se ha constituido en un “ala radical del fujimorismo”.

“Los ataques al Gobierno más vienen de allí que del propio fujimorismo. No veo oposición responsable sino de carácter destructivo porque no señalan nada bueno que puede hacer el Gobierno...”, afirmó.

El parlamentario agregó que a la “alianza que ha venido operando desde el primer año” de gestión (del actual Congreso) entre Fuerza Popular (FP) y el Apra, “ahora parece que se ha sumado Concertación Parlamentaria”.

“Hemos visto coqueteos y han votado alineados en diferentes momentos. Si este bloque se confirma, ellos van a ganar la Mesa Directiva”, comentó.Dijo que las bancadas minoritarias deben trabajar en una estrategia para tener una lista alterna “para que la Mesa continúe un proceso que ha sido complicado (y en el que) pasamos de una Mesa totalmente autoritaria, a una de transición que Salaverry está conduciendo bien”.

RENOVACIÓN

No obstante, desestimó la continuidad del titular del Parlamento y se inclinó más bien por “nuevos rostros”. “Si volvemos al rostro autoritario de los primeros años, sería un fracaso”, acotó. Sobre la voceada postulación de Juan Sheput a la presidencia del Congreso, con apoyo del Apra, FP y Concertación Parlamentaria, señaló que “no es casualidad el acercamiento que tienen y es probable que termine en una candidatura que respetamos, pero no apoyaremos porque no le haría nada bien al país”.