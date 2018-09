PPK y Aráoz responden a Chávarry por investigación

En la tarde del viernes, el congresista Juan Sheput, de Peruanos por el Kambio (PpK), entregó su informe final ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en el que recomienda la destitución e inhabilitación del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por 10 años por serias infracciones a la Carta Magna.

Quince minutos antes de la medianoche de ese día, la Fiscalía informaba en Twitter que el mismo fiscal Chávarry abrió investigación preliminar al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y Mercedes Aráoz, entre otros, acusándolos de varios delitos por la presunta compra de votos para evitar la vacancia.

¿Coincidencia o venganza política? Para la vicepresidenta de la República, no hay ninguna duda de ello. El ex jefe de Estado también ve acá una acción política de Chávarry.

“VENGANZA POLÍTICA”

PPK declaró escuetamente a Perú21 y dijo que, aunque no ha revisado bien el texto, cree que este hecho tiene otras motivaciones. “Esto es, como todos sabemos, una cosa totalmente política”, subrayó.

La Fiscalía investiga a PPK y al resto de implicados por haber utilizado recursos del Estado, a modo de prebendas, para captar ilícitamente las “conciencias” de legisladores.

“La investigación se da por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado”, indicó en un tuit.

Vea también Informe recomienda que se destituya al fiscal Pedro Chávarry

En diálogo con este diario, Aráoz coincidió con el ex presidente y calificó el acto de “venganza política”. “Es indignante que usen a la Fiscalía con fines políticos”, declaró.

También cuestionó que la acusación haya salido luego de conocerse el contenido del informe elaborado por Sheput.

“Qué casualidad, a las pocas horas sacan esta denuncia cuyo mayor sustento es decir que fui a Tumbes (en febrero), por las obras de reconstrucción, con congresistas de diferentes bancadas. (...) Me recuerda los peores años de la dictadura de los 90”, indicó.

En una entrevista reciente con El Comercio, Aráoz señaló que Fuerza Popular intentaba desprestigiar al presidente con la finalidad de proteger a Chávarry “y a todos los corruptos que se busca cambiar en el sistema de justicia”.

Carlos Bruce, a quien también le abrió investigación el fiscal de la Nación, aseveró que es una “extraña coincidencia” que el documento haya salido en este contexto. Cree que “se hizo de manera apresurada”, pues le atribuyen haber viajado a esa región, cuando no fue así. “Yo jamás he pisado Tumbes mientras fui ministro. (...) Lo que está haciendo el fiscal me recuerda a Blanca Nélida Colán y ella terminó presa”, advirtió a este medio.

Toma y daca

AAyer, el fiscal criticó, en Twitter, el informe del congresista Juan Sheput debido a que, según él, colisiona con la Constitución. “Su motivación es subjetiva”, escribió.

En respuesta, el legislador de PpK dijo que el “señor Chávarry es libre de decir lo que quiera. Lo mismo hicieron todos los otros implicados tanto del CNM como del Poder Judicial”.