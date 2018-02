Y fijó fecha y hora. El presidente Pedro Pablo Kuczynski recibirá a la comisión Lava Jato del Congreso el viernes 16 de marzo a las 9: 30 de la mañana en Palacio de Gobierno.

El congresista Gilbert Violeta publicó en su cuenta de Twitter la carta que el Despacho Presidencial envió a la presidenta de dicho grupo de trabajo, Rosa Bartra.

El Sr. Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski recibirá a la Comisión #LavaJato el viernes 16 de marzo a las 9: 30 am en Palacio de Gobierno. pic.twitter.com/f6DOoJcxBj — Gilbert Violeta (@gilbertvioleta) 28 de febrero de 2018

Nota original

El presidente Pedro Pablo Kuczynski anunciará este jueves la fecha y hora en que recibirá a los integrantes de la comisión Lava Jato del Congreso, que buscan respuestas sobre la relación que mantuvo el gobernante con la empresa Odebrecht.

Lo informó el parlamentario oficialista Gilbert Violeta, quien manifestó que el anuncio se hará a primera hora luego de resolver unos temas de carácter administrativo y protocolar de Palacio de Gobierno.

Violeta descartó que el anuncio responda al ultimátum que "en forma irrespetuosa y sin sustento", dijo, formuló la comisión Lava Jato el lunes. El grupo de trabajo le otorgó diez días al mandatario para fije la fecha de su reunión con los congresistas.

"Es una declaración genérica"

En otro momento, en declaraciones a la prensa, el parlamentario restó importancia a los trascendidos que señalan que Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht, habría declarado ante fiscales peruanos que dicha empresa dio contribuciones a diferentes candidatos presidenciales entre ellos a PPK.

"Lo que se ha dicho en una transcripción no es que se habría colaborado no sólo con Ollanta Humala sino con todos; es una declaración genérica", exclamó.

"No puede ser una declaración genérica o si usted aportó a tal o cual candidato, tiene que ser con nombre y apellidos para que se establezca de manera objetiva si se aporto o no, si fue comunicado a la Onpe o no, cuánto fue y en qué circunstancias", refirió.