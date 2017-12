PPK anuncia nuevo "gabinete de la reconciliación"

El presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski anunció a través de sus redes sociales que se encuentra trabajando con la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz , para transformar su gabinete.

"Me encuentro trabajando con la Premier @MecheAF en nuestro nuevo gabinete de la reconciliación. Muy pronto novedades", escribió el mandatario en su Twitter.

Desde que el mandatario Kuczynski indultó al ex presidente Alberto Fujimori ha mantenido un discurso de 'buscar la reconciliación' por lo que habrá cambios ministeriales, pero se mantendrá el premiarato tal y como está.

ARÁOZ: "INDULTO NO ESTABA EN AGENDA"



En tanto, la premier Mercedes Aráoz anunció hoy que el presidente Pedro Pablo Kuczynski la ratificó en el cargo y reiteró que no mintió cuando señaló, el pasado 21 de diciembre, que no estaba en agenda de su gestión el indulto al ex gobernante Alberto Fujimori.