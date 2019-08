Alfredo Thorne: "Mis visitas al expresidente PPK han sido por razones humanitarias"

El exministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne , explicó los motivos de sus visitas al expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) luego de que su nombre apareciera en el oficio que presentó el Ministerio Púbico para pedir que se revierta su arresto domiciliario por la prisión preventiva.

La fiscalía solicitó esta medida debido a que PPK presuntamente incumplió reglas de conducta al desarrollar "actividad política directa e indirectamente". El pedido está justificado en las visitas que realizó a su domicilio la vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, así como algunos congresistas.

Alfredo Thorne figura también en la lista elaborada por la fiscalía, al igual que los exministros Cayetana Aljovín, Claudia Cooper, Bruno Giuffra, Abel Salinas y Alfonso Grados.

"Mis visitas al expresidente han sido solamente por razones humanitarias. Como saben, yo soy amigo de él, le tengo aprecio. Es una persona que no tiene familiares en el Perú, no tiene quien lo visite y vive con una enfermera y una persona que lo ayuda en la casa", dijo Thorne a Canal N.

Recordó que conoció al expresidente a través de su hermano, Miguel Kuczynski, ya que fue su alumno en la Universidad de Cambridge. Afirmó que mantiene contacto con su familia, pero en vista que ellos no se encuentran en el país, "en estos momentos tan difíciles él necesita apoyo de sus amigos".

"Yo en lo personal temo mucho por su vida, por sus problemas del corazón y creo que algo la salud se ha deteriorado en estos últimos momentos", indicó.

El exministro del gobierno de PPK dijo no considerar la posibilidad de que el exmandatario se esté dedicando a la actividad política y señaló que las personas que lo visitan lo hacen para brindarle soporte ante sus problemas de salud.

"Yo no creo que el señor Kuczynski haga política. Lo estamos viendo en los acontecimientos que no tiene ni siquiera bancada, su bancada se ha diluido. No tiene partido y yo diría que la gente que va es simplemente para apoyarlo y porque lo peor que podría suceder es que una persona sola de su edad se deprima y sabe Dios qué cosa podría pasar", manifestó.