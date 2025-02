PPC presentará observaciones al JNE por acortar plazo para inscripción de alianzas electorales

La propuesta de cronograma para las elecciones generales de 2026 presentada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) genera suspicacias. El secretario general del Partido Popular Cristiano (PPC), Javier Bedoya Denegri, en entrevista con Perú21, formuló una serie de observaciones a la iniciativa e informó que estas serán plasmadas en un documento que la agrupación remitirá dentro del plazo previsto al máximo ente electoral.

Uno de los principales reparos es el plazo para la constitución de alianzas electorales, tan reclamadas en un escenario de proliferación de partidos políticos —42 inscritos hasta la fecha—.

Para Bedoya, la propuesta de fijar el 12 de mayo como fecha límite para la inscripción de alianzas —que en los comicios de 2021 se fijó en octubre, seis meses antes de las elecciones— "no ayuda a concretar o finalizar el tema de las alianzas".

"Para el 12 de mayo ya tendrían que estar inscritas las alianzas y eso incluye determinar finalmente a qué partido le corresponde la candidatura presidencial, a qué partido le corresponden las vicepresidencias y cuál es el porcentaje o el número de cupos en las listas al Congreso, esos detalles demoran tiempo en darse; eso me parece sumamente abusivo y excesivo", declaró.

El dirigente pepecista cuestionó el constante cambio de las reglas electorales por parte del Parlamento, y advirtió que ello impide que haya predictibilidad.

Sin sustento legal

"Ahora el Jurado Nacional de Elecciones está modificando el calendario electoral. Es sumamente difícil que un partido político se prepare para poder participar en las elecciones, sean municipales o generales, debidamente organizado. Y yo te lo digo esto como secretario general del partido en el que veo justamente la parte organizativa y operativa del partido. Me es sumamente difícil organizar el partido cuando constantemente me están cambiando las reglas de juego. Entonces, yo no sé qué va a pasar ahora en marzo que regrese el Congreso, si es que van a cambiar otras leyes antes de que la presidenta convoque a elecciones generales. Esto no es serio, no es serio por parte del Congreso de la República y no es serio por parte del Jurado Nacional de Elecciones, que tengan así a los partidos políticos yendo y viniendo, cambiando y deshaciendo, y haciendo como les venga en gana sin ningún tipo de criterio técnico ni legal para poner plazos arbitrarios", subrayó.

En ese contexto, Bedoya dejó claro que, en su opinión, toda esta situación tiene un trasfondo político que radica en el hecho de que "el Congreso de la República y sobre todo los partidos que tienen un tipo de predominancia y arraigo en el electorado a lo largo de los años, están queriendo beneficiarse y tratando de que no se conformen alianzas, para que todos estos partidos nuevos que se acaban de conformar no tengan la posibilidad de organizarse y participar en el proceso".

"Lo que a ellos les conviene, evidentemente, es que el voto se atomice y que el que tenga de alguna manera mayor arraigo sea el que prevalezca. Pero eso es una irresponsabilidad, porque vamos a tener a un ganador con 10% o 13% y no le va a dar ningún tipo de legitimidad más allá de que pase a una segunda vuelta, y en la segunda vuelta —posiblemente con 50% o 51% o lo que fuera—, lo cierto es que su votación real es del 11%, como fue en el caso de (Pedro) Castillo. ¿Esa es la representatividad que queremos para el país? Si a eso le sumas que evidentemente vamos a tener un Congreso totalmente fraccionado va a ser prácticamente imposible para quien gane las elecciones gobernar y llegar a entendimientos, va a ser sumamente complicado", advirtió.

Añadió que "hay un propósito o un objetivo en común que finalmente es desaparecer a muchos partidos políticos, no fomentar el tema de las alianzas y finalmente darle privilegios a los partidos que de alguna manera tienen mayor notoriedad hoy en día y que son los partidos representados en el Congreso. Esa es mi impresión, veamos finalmente qué es lo que sucede. El PPC va a emitir sus comentarios desde el punto de vista técnico legal sobre este cronograma".

"(...) Creo que lo más sano habria sido dejar que las alianzas se inscriban cuando se inscriben las listas en diciembre de este año. No entiendo cuál es el criterio y cuál es el argumento de tener que inscribir una alianza electoral con más de 1 año de anticipación al proceso electoral. Realmente no están generando los incentivos para que finalmente los partidos que queremos juntarnos en una alianza, queremos darle una alternativa al electorado podamos hacerlo de la manera más tranquila y más serena posible", concluyó.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO