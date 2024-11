Excanciller González Olaechea confirma que le ofrecieron ser premier

El exministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, aseguró que se le ofreció ser presidente del Consejo de Ministros en reemplazo de Gustavo Adrianzén. No obstante, descartó que vaya aceptar asumir ese cargo en el actual gobierno.

"Por interpósita persona recibí varias llamadas y no quise dar más explicaciones a los medios de prensa por respeto a quien me dio la oportunidad de servir al país", aseguró.

El excanciller dio a entender que su aceptación al premierato estuvo condicionada a realizar cambios en el gabinete, lo cual no habría sido aceptado por la presidenta Dina Boluarte.

"No lo llegué a pensar mucho. [¿Qué te limitaba?] El haber vivido algunas cosas que hubiera preferido no vivir. (...) Algunas cosas no se estaban haciendo bien. Hice algunas propuestas al Consejo de Ministros, pero cayeron en saco roto", señaló.

Precandidato presidencial

González Olaechea ha anunciado su precandidatura presidencial por el Partido Popular Cristiano, con miras a las elecciones generales de 2026.

"Estoy contento de haber recobrado un espacio de libertad para procurar un sueño largamente trabajado, preparado que es ser representante, el aspirante a la Presidencia de la República por parte del PPC (…) esa es mi aspiración, esa es mi decisión y para eso, regreso a las cámaras", dijo para un medio de comunicación.

Asimismo, el expresidente del Tribunal Constitucional y actual pepecista, Ernesto Álvarez, compartió una foto en su cuenta de X donde señaló: "Presentación de precandidatos del PPC en Arequipa". En la imagen se observa a González Olaechea, al actual presidente del PPC, Carlos Neuhaus; al exgobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz; y al exministro del Interior, Óscar Valdés,