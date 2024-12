Una fiscal de Ica reabrió una investigación contra el exgobernador de esa región, Fernando Cillóniz, por la presunta comisión del delito de lavado de activos acusándolo de haber obtenido predios de manera irregular para luego blanquearlos con empresas familiares. En esta entrevista, Cillóniz se defiende y deja abierta la posibilidad de que esta sea una maniobra de un sector del Partido Popular Cristiano (PPC), en el que milita, para boicotear su precandidatura presidencial con miras al 2026.

¿Cuál es su primera reacción sobre la reapertura de esta investigación por lavado de activos?

Esto es un hecho conocido, un disco rayado. Cuando gané la gobernación regional de Ica, después de haber vivido 63 años sin ninguna denuncia, me llené de denuncias. Claramente la función pública propicia la formulación de denuncias. En mi caso, decenas. Me refiero a 50, 60 denuncias, todas infundadas, de rivales políticos, gente muy dolida de haber perdido frente a mi candidatura. Este es un caso que fue archivado en su momento. Es una denuncia por lavado de activos porque supuestamente yo he hecho mal uso de mi autoridad y me he apropiado de 10 predios, que no se dice cuáles, y que he involucrado a familiares y amigos, aunque no menciona a ninguno, y también se habla de 30 y tantas empresas constituidas.

39 empresas constituidas en Lima, Arequipa, Trujillo, Ica y Chincha.

Sí, pero no menciona cuáles son. En realidad, esto es increíble y a mí me parece muy mal que la Fiscalía se preste a estas maniobras.

¿Conoce usted al denunciante, el abogado Alberto Pachas Ávalos?

A él no lo conozco pero me ha denunciado decenas de veces por cuenta del exgobernador regional y la consejera Nora Barco… Él elabora y suscribe todas las denuncias pero ninguna ha prosperado hasta ahora. Así es la vida, estamos ante un país en crisis moral. Yo sí reconozco haber destituido a cerca de 500 funcionarios corruptos de la Dirección de Salud y de la Dirección de Transportes, porque corrupción hay mucha. Me refiero a robos de medicamentos, mafias de brevetes que hemos descubierto, destituimos a docentes violadores... Todo eso ha pasado durante mi gestión y obviamente no me la perdonan. Y por lo que hemos visto últimamente, el Ministerio Público no tiene nada de santo. Entonces, estamos en muy malas manos.

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos fue la que interpuso una queja y por ello la fiscal superior Hilda Montes reabre el caso. ¿Cuestiona la labor también de la Procuraduría? ¿Conoce a la fiscal?

No los conozco. Solo sé que la Procuraduría apela todo, todo fallo que absuelva a los denunciados, parece ser una rutina. No los conozco pero qué manera de perder tiempo. Ellos, la Fiscalía y, por supuesto, los ciudadanos. Es increíble. Mis abogados me han dicho que lavado de activos implica la existencia de un delito fuente y en este caso no mencionan de dónde habré yo obtenido los recursos para supuestamente hacerme de estos bienes. Entonces, es simplemente querer hacer daño y logran su cometido. Estas cosas son escandalosas pero infundadas. Todo esto es falso, todo esto es envidia y corrupción.

Anuncian nuevas diligencias: análisis de movimientos bancarios a través de UIF, investigación de propiedades suyas en Cofopri y Sunarp… ¿Usted va a colaborar? ¿Asistirá cuando lo citen?

Obviamente. Pero yo quiero decir que una gestión en el gobierno regional a cualquier profesional peruano lo descapitaliza. Y ese fue mi caso. Yo terminé con menos recursos que con los que empecé porque uno gana, para que tengan una idea, S/10,000 al mes. Yo tenía directorios y honorarios bastante superiores a eso y tuve que renunciar a todo. Uno se descapitaliza y tiene que vivir de sus ahorros porque, en mi caso concreto, no me hubiese alcanzado los S/10,000 al mes. Yo reto a cualquiera a que revise mis cuentas bancarias, mis inmuebles, mis acciones, mi patrimonio, para que vean si en verdad me he enriquecido durante mi gestión. Es todo lo contrario y a mucha honra, fue un servicio apasionante pero los corruptos no dan su brazo a torcer. Así es la corrupción. Es bien agresiva, abusiva, y siempre recurre a una instancia muy cuestionada como es el Ministerio Público y el Poder Judicial porque ahí también se cuecen habas.

Usted menciona que hay envidias. ¿Esta investigación puede tener relación con sus aspiraciones presidenciales en el PPC?

Parece que sí, eso es lo que me dicen los que saben más que yo al respecto, me dicen que esta coincidencia del tiempo del acercamiento a las elecciones y mi precandidatura que, quiero advertir, yo jamás la pedí, fue una invitación del PPC para que ostente ese alto honor, y que yo acepto, porque yo acepto los desafíos, pero ojo, si me van a respaldar tienen que saber que en mi caso vamos a enfrentar a la corrupción con mucha firmeza como hicimos en Ica y con muy buenos resultados.

Le reformulo la pregunta de manera más concreta: ¿cree que la reapertura de esta investigación en su contra es porque hay envidia dentro del PPC hacia usted?

La verdad es que podría ser, no lo descarto, me cuesta trabajo creer pero no lo descarto. Yo siento que el PPC es, desde el punto de vista institucional, un partido muy sencillo, me gusta como opera, pero no puedo descartar que haya alguien al interior del PPC o un grupo que quisiera no verme participar. No lo descarto pero no tengo ninguna evidencia al respecto.

¿Esta decisión fiscal lo ahuyenta en su intención de ser candidato presidencial?

Una vez más: yo no ansío ser candidato presidencial y menos presidente de la República. Lo que sí estoy dispuesto es a asumir la responsabilidad. Eso sí.

¿Mantiene esa disposición?

Claro, es una disposición al 100%. Eso sí, pero no es un afán mío. Eso que quede claro. Como no fue afán mío ser gobernador regional de Ica, las circunstancias me llevaron y viví una experiencia apasionante y vaya que combatimos la corrupción y nos fue muy bien. En caso de llegar al Estado a través de la Presidencia de la República o de otro cargo importante, si es que quieren contar conmigo, bueno, van a ver un luchador contra la corrupción pero firme, no de la boca para afuera como estamos acostumbrados de parte de políticos como Alejandro Toledo, Pedro Castillo, Dina Boluarte, Martín Vizcarra y todos estos sinvergüenzas. Repito: disposición total, afán ninguno.

¿Hay conversaciones del PPC con otros partidos para formar alianzas?

Yo he acompañado a Carlos Neuhaus a numerosas reuniones y me consta: el PPC sí está a favor de una alianza sin condiciones. Hay otros que piensan parecido al PPC y dicen “vamos en alianza pero yo soy el candidato”. Es el caso de Hernando de Soto, Rafael López Aliaga, el fujimorismo, Roberto Chiabra… gente muy calificada pero el hecho de condicionar la participación en una alianza a su liderazgo, los descalifica. Y Carlos Neuhaus ha dicho que el PPC participaría (en una alianza) sin condiciones, o sea que (el candidato) resulte de una elección a través de un mecanismo objetivo. El PPC sí ha tenido reuniones con las personas que le acabo de mencionar y la respuesta de la otra parte ha sido negativa.

