Los postulantes a magistrados del Tribunal Constitucional pueden presentar su carpeta para inscribirse al proceso de selección hasta este miércoles 28 de octubre, según lo establece el cronograma aprobado por la comisión del Congreso encargada de designar a los postulantes aptos.

Quienes deseen participar deberán presentar su carpeta con la ficha de inscripción, una hoja de vida documentada, declaraciones juradas de que sus publicaciones e investigaciones no incurren en plagio, copia del título profesional o grado académico y constancia de inscripción ante los colegios de abogados.

Para acreditar la solvencia moral, se deberán presentar declaraciones juradas de no registrar antecedentes, no haber sido destituido de la función pública ni despedido por falta grave y no figurar en el registro de sanciones de Servir, en el registro de deudores alimentarios o en el registro de deudores de reparación civil, entre otros.

Estos requisitos serán evaluados del 29 de octubre al 2 de noviembre y la publicación de candidatos aptos para iniciar el proceso se hará el 3 de noviembre.

La ciudadanía podrá presentar tachas contra los candidatos del 4 al 17 de noviembre y estas serán resueltas hasta el 1 de diciembre, para enviar a la Contraloría el listado de candidatos que siguen en carrera el 2 de diciembre.

La evaluación curricular se realizará del 2 al 4 de diciembre, mientras que el llenado de las declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República se hará entre el 4 y 7 de diciembre.

El ente contralor evaluará las declaraciones juradas de todos los postulantes al Tribunal Constitucional del 10 de diciembre al 4 de enero. La entrevista personal en la comisión especial y la publicación de los resultados de esta etapa serán entre el 5 y el 8 de enero del 2021.

Finalmente, la publicación del cuadro de méritos será el 9 de enero, y se informará a la presidencia del Congreso el 11 de enero.

La fecha que se había considerado para que se realice el pleno para elegir a los nuevos magistrados del TC era el 13 de enero, pero a solicitud de los integrantes de la comisión especial, esta fecha se eliminó por considerarse que todavía no se ha determinado que se ampliará la actual legislatura, la cual concluye el 28 de diciembre.

