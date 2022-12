En sus ya conocidas conferencias diarias, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), descartó romper relaciones diplomáticas con el gobierno peruano luego de que se declarara persona “non grata” a su embajador en Lima, Pablo Monroy.

En la víspera, la canciller Gervasi le dio 72 horas a Monroy para que abandone nuestro país. Esta disposición se da luego que el Perú aprobara dar un salvoconducto a Lilia Paredes conforme a la Convención de Caracas de 1954 que trata sobre asilo diplomático.

¿Por qué México mantiene relaciones diplomáticas con Perú?

Pese a la expulsión del embajador Pablo Monroy, la cancillería mexicana explicó que por el bienestar de sus ciudadanos que viven en Perú, aún mantendrán su alianza bilateral.

“La cancillería mexicana ha decidido no romper relaciones, entre otras cosas porque necesitamos mantener nuestra embajada para dar protección a los mexicanos que radican, que trabajan, que viven en Perú”, dijo López Obrador en su conferencia matutina.

“Nosotros no vamos a expulsar a nadie, no lo hemos hecho y no se va a hacer”, agregó el mandatario.

Persona non grata

“El Gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy, por las reiteradas expresiones de las autoridades de ese país sobre la situación política del Perú, que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos”, refirió Gervasi.

Canciller Gervasi: "El Gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy, por las reiteradas expresiones de las autoridades de ese país sobre la situación política del Perú, que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos". pic.twitter.com/QaBUduZFTA — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) December 20, 2022

Familia de Pedro Castillo llegó a México

Esta madrugada, Lilia Paredes y sus dos hijos, abandonaron el territorio nacional para asilarse en el país de México luego de que el gobierno de López Obrador le brindara esa facilidad.

A través de su cuenta de Twitter, el canciller de ese país, Marcelo Ebrard, compartió una foto en la que se ve a la familia de Pedro Castillo contenta tras arribar a la capital mexicana.

Lilia Paredes y sus hijos, Arnold y Alondra, fueron recibidos por Martín Borrego, funcionario de la Cancillería del país azteca. La exprimera dama y los menores vivirán en territorio mexicano bajo la protección de ese gobierno.

Lilia Paredes , Arnold y Alondra Castillo en el Aeropuerto de la Ciudad de México a su arribo procedentes de Lima , Perú. pic.twitter.com/UkjGpRLEdg — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 21, 2022

López Obrador ha sido uno de los más firmes defensores de Castillo, quien intentó dar un golpe de Estado el 7 de diciembre y fue destituido por el Congreso. Además, hoy cumple 18 meses de prisión preventiva por el presunto delito de Rebelión.

El presidente mexicano acusó al gobierno peruano de reprimir a los manifestantes. “Sabemos distinguir muy bien entre lo que es el pueblo de Perú, que es un pueblo hermano, y la actitud de la llamada clase política, de los grupos de poder económico y político que son los que han mantenido esta crisis en ese país, por sus ambiciones personales por sus intereses económicos”.

