El escándalo sobre el blindaje al congresista Freddy Díaz continúa. Esta vez, la congresista de Renovación Popular y exfiscal de la Nación, Gladys Echaíz, se pronunció sobre su voto en abstención diciendo que las declaraciones de la víctima de violación sexual en un video del mismo día de los hechos, le había generado dudas porque la denunciante dice que “no pasó nada”.

Esto, pese a los exámenes de médico legista por los que pasó la víctima y confirman su denuncia de violación. Recordemos que según la Organización de las Naciones Unidas - Mujeres menos del 40% de las mujeres que padecen violencia denuncian los hechos o buscan ayuda por diferentes razones: dependencia emocional, miedo, normalización de la violencia o casos de poder (en este caso pérdida del empleo).

¿Qué dijo Gladys Echaíz?

Según la exfiscal de la Nación, dicho video se trataría de un nuevo elemento de convicción que “no había sido presentada durante la investigación, ni evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”.

“Esta nueva prueba es un video que graba alguien cercano a la presunta agraviada el mismo día que habrían ocurrido los hechos y es un video no tan corto, donde la señora habla y dice que ahí no ha ocurrido ningún hecho que sea tentatorio contra su libertad. Que ella se quedó ahí por decisión personal, que está trabajando y no voy a narrar los detalles; y ante la insistencia de un varón que le decía que denuncie, que se había producido un hecho y ella decía que aquí no había ocurrido nada. Eso genera duda”, contó la parlamentaria a la prensa.

Como se recuerda, lo que se buscaba ayer en el Pleno del Congreso era la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública contra Freddy Díaz, quien confesó que usó su despacho congresal para actividades ajenas a sus tareas como beber licor y “tener actos sexuales”, que la denunciante ha rechazado tajantemente pues no hubo consentimiento y tipificaría como un delito a su libertad sexual en modalidad de violación.

Ante esto, Echaíz agregó que “para imponer una sanción tan grave como una inhabilitación de 10 años hay que tener seguridad convencimiento de que efectivamente esos hechos se dieron. Que hubo la afectación a esa libertad individual de la persona y la nueva evidencia que se presentó generaba duda” para ella, por lo que se abstuvo, aunque los certificados médicos y factuales arrojan resultados irrefutables de violación.

¿Qué sugiere, entonces, la parlamentaria Echaíz en casos como este? Ella responde: “en una investigación cuando se presenta una situación así es preferible esperar. A nadie le gustaría que lo sancionen por un hecho que no cometió”.

“Se demoró en denunciar”

Se sabe que cada víctima de agresión sexual, física o psicológica pasa por un proceso interno único que debe ser considerado, pues no todos reaccionamos del mismo modo ante hechos iguales. Por esta razón es primordial respetar los tiempos de las víctimas, que no acallan la voces de sus denuncias. Sin embargo, la exmagistrada utiliza ese detalle temporal para minimizar la acusación de la víctima.

“La misma señora en el momento mismo que la fueron a buscar en el día de los hechos, dijo lo contrario. Es más, siendo como ella dice ahora, víctima de un delito contra la libertad sexual presenta una denuncia después de muchas horas y hay muchos detalles más que prefiero no comentarles, porque no quiero influir en otras decisiones que yo sí evalúo”, narró Echaíz y para respaldar sus palabras dijo que al denunciado le dieron comparecencia restringida y no detención porque “hay duda y esa misma duda la tengo yo”.

Finalmente, la congresista de Renovación Popular dijo tener la “consciencia tranquila” y solicitó que la investigación sea ampliada para disipar las dudas que generan ese video.

¿Por qué se busca inhabilitar a Freddy Díaz?

Aquí es necesario aclarar que los congresistas cayeron en un error, pues la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública contra Freddy Díaz que se le busca aplicar al parlamentario es por “el uso incorrecto del despacho”, tal y como lo explicó la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones.

“Lo dije en la sesión del Pleno, no se pide inhabilitarlo por una presunta violación, que se verá en el ámbito del Ministerio Público, sino por el uso incorrecto del despacho; eso se le hizo conocer a los parlamentarios e incluso se manifestó que si alguno consideraba que la propuesta de 10 años era muy elevada podían solicitar una rebaja pero no se hizo. Ellos no pueden aducir que desconocían este tema. Creo que muchos colegas están confundiendo el uso incorrecto del despacho con la violación sexual qué será determinada por el Ministerio Público”, dijo.

El jueves 12 de enero será un día crucial, pues se votará por la reconsideración de la inhabilitación y con un panorama esclarecido, esperemos que el Congreso se reivindique y tome la decisión que este caso amerita.

Sabías qué

Durante el primer semestre del 2022, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) reportaron 5 805 casos de violación sexual a nivel nacional. En promedio, se reciben 32 denuncias diarias.

