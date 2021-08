Después de que Pedro Castillo mandara a cancelar la cita que tenía pactada con el presidente del Banco Central de Reserva el pasado martes, la incertidumbre era cada vez mayor. Hasta que, por fin, ayer, y después de 72 horas, el mandatario recibió, a las cinco de la tarde, en Palacio de Gobierno a Julio Velarde.

El costo del desplante se vio reflejado en la inquietud de los mercados con el alza del dólar y el consecuente impacto en los productos de consumo masivo y de la canasta familiar. El presidente prefirió reunirse con el representante de Antauro Humala, condenado por el asesinato de cuatro policías.

A ello se sumó la desafortunada declaración del premier Guido Bellido, al señalar que Velarde permanecerá en el cargo “hasta el día que siga trabajando para los peruanos; si eso no se ve, debería dar un paso al costado porque ya no sirve”. Pero con la cita, perdió en su intención de atarantar al banquero.

Por fin se realizó la reunión entre el presidente Pedro Castillo y Julio Velarde del BCR, además, el ministro de Justicia, Aníbal Torres insiste con las rondas campesinas. Y, Perú Libre presenta proyecto de ley sobre control de precios.

Anoche, el encuentro concluyó después de una hora con diez minutos, sin ninguna declaración, pero sí con una publicación en redes sociales del presidente Castillo. “Pedro Francke y yo nos reunimos con el presidente del BCR, Julio Velarde, con quien dialogamos sobre las importantes medidas que la institución viene tomando y tomará dentro de su rol como agente crucial en la estabilidad de nuestra economía”, escribió.

Fuentes allegadas a Palacio señalaron que Velarde explicó cómo conformar el nuevo directorio del BCR con personas con un perfil altamente técnico.

Desde antes de la cita en Palacio, este diario advirtió una sucesión de impertinencias desde el sector más radical de Perú Libre, cuyo dueño, Vladimir Cerrón, sigue moviendo los hilos en algunas decisiones que hacen trastabillar al Ejecutivo. Las declaraciones de Bellido son parte de ellas.

Pedro Francke ha dicho, en más de tres oportunidades, que no es posible una política de control de precios en el país. Sin embargo, Cerrón, quien nunca estuvo de acuerdo con que el economista asuma la cartera de economía y tampoco con la permanencia de Julio Velarde, ayer, valiéndose de su bancada congresal, quiso entorpecer aún más al débil gobierno.

Y es que los seguidores del sentenciado exgobernador regional de Junín no escatiman en extrañas posturas cuando de boicotear acciones se trata. La muestra más palpable se reflejó horas antes del encuentro Castillo-Velarde. La legisladora Francis Paredes Castro (PL) presentó un proyecto de ley para que el Estado controle los precios de los bienes y productos de las empresas, tanto públicas como privadas. Sin duda, una iniciativa que nos haría retroceder a épocas nefastas en las que tuvimos que lidiar con la escasez y la hiperinflación.

El misil, según comentaron fuentes de este diario, estaba dirigido a quemarle la película al titular del MEF, quien, en diversas declaraciones, ha manifestado su deseo de trabajar en coordinación con Velarde.

Carlos Oliva, exviceministro de Hacienda indicó que “si (el gobierno) no estuviera pensando en Julio Velarde no se hubiera dado esa reunión. Ojalá que esto sea una definición porque la incertidumbre no le hace bien al país”.

María Isabel León, expresidenta de la Confiep, señaló que saludaba “la posibilidad, aparentemente concretándose, de que Velarde siga en la presidencia del BCR”. León espera que haya una alineación entre lo que declaran el premier, el ministro de Economía y el presidente de la República; “ojalá que el discurso sea uno para que la recuperación económica se pueda dar”.

Desconocimiento en proyecto

La bancada de Perú Libre no puede controlar las consecuencias de su desconocimiento en materia económica –al igual que Bellido–, pero sí pretende que el gobierno controle los precios de la canasta básica familiar.

El presidente Guido Bellido ha descartado que renuncia al cargo frente a la Presidencia del Consejo de Ministros debido a las investigaciones en su contra.

A través del proyecto de ley 00022/2021-CR, la facción cerronista planteó que el Estado controle los precios de los bienes y productos de las empresas, tanto públicas y privadas.

La propuesta tiene como objetivo que se modifiquen los artículos 62, 65 y 66 de la Constitución con la finalidad de “recuperar los recursos naturales explotados y derivados producidos en el país o región, para destinarlos a la atención prioritaria de la demanda nacional y regional de servicios públicos”.

El economista Jorge González Izquierdo explicó a este diario que la propuesta “solo busca el aplauso fácil” porque la experiencia demuestra que puede tener otro efecto.

“Cuando controlas, hay desabastecimiento, colas y mercado negro. En el caso peruano, lo que se tiene que reducir es la incertidumbre política”, dijo.

En tanto, Adrián Armas, del Banco Central de Reserva (BCR), indicó que, aunque no han revisado el proyecto de PL, en general “los controles de precios han tenido efectos perniciosos en la economía”.

Tenga en cuenta

Velarde fue nombrado en 2015 por la revista The Banker como el banquero central del año. En 2020 como banquero central de las Américas.

Carlos Oliva señaló que el control de precios es “una medida absurda, que no debería pasar ni por el filtro de una comisión, por ser totalmente inútil y dañina para la economía”.