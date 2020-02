En las elecciones congresales pasadas, varias figuras políticas tuvieron una notoria presencia en medios de comunicación y redes sociales. Ya sea debatiendo, polemizando o exponiendo sus propuestas, su notoriedad era clara. Sin embargo, por más que su posicionamiento haya sido alto y los resultados en comicios anteriores les eran alentadores, de ganadores pasaron a perdedores por el voto ciudadano que les fue negado.

En algunos casos, el resultado particular fue bueno, pero no el partidario. El excongresista Alberto Beingolea, quien encabezó la lista de Lima del Partido Popular Cristiano (PPC) obtuvo 141,845 votos —casi el 25% del total de votos del partido— y fue el cuarto candidato más votado de la capital. Sin embargo, el resultado general de su agrupación de 3.99% le jugó en contra al no superar la valla de 5% para entrar al Congreso.

En diálogo con Perú21, Beingolea reconoció que la estrategia del partido falló y de cara a las elecciones de 2021 plantea fortalecer la militancia y las bases.

“Lo que hemos hecho permanentemente (como partido) no ha funcionado. Y eso habría que verlo. No podemos decir que hemos tenido contacto suficiente, pero hay algo ahí que no conecta con la población”, explicó el abogado.

Un caso similar es el de Renzo Reggiardo. El excongresista obtuvo 78,114 votos, pero se quedó fuera del Congreso por Perú Patria Segura que solo obtuvo 2.37%.

Reggiardo sostiene que durante la campaña “no consideramos que cometimos errores significativos. No los consideramos propios. La coyuntura hizo que lo manejaramos como se manejó. Los resultados son producto de la coyuntura”, aseveró a este diario.

Para el 2021, Reggiardo señala que analizan formar alianzas con otros partidos y que incluso ya ha tenido reuniones con agrupaciones con ese objetivo. No obstante, descarta que él vaya a ser el candidato presidencial.

Volver a PPK

En esta lista de la derrota también se encuentran rostros conocidos del Congreso disuelto como Juan Sheput.

En 2016, con Peruanos Por el Kambio (PpK), Sheput ingresó al Parlamento con 73,412 votos, pero en esta última elección solo consiguió 10,459 votos. Para el excongresista, su principal error fue cambiar el nombre de PpK a Contigo, tras permanente enfrentamiento con el gobierno.

“Cometimos un error garrafal de cambiar de PpK, que tenía un posicionamiento sustativo, por el de Contigo”, comenta Sheput a Perú21.

Sobre el resultado general de su partido de 1.07%, señala que hubo un componente político en que la dirigencia fue incapaz de articular una estrategia de campaña a nivel nacional. Con miras a 2021, asegura que el partido buscará recuperar el nombre que reflejaba las iniciales del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. “Estamos en un proceso para retornar a nuestro nombre original”, añadió.

¿Golpe de gracia?

Uno de los grandes perdedores en estas elecciones fue el Partido Aprista. La agrupación solo obtuvo el respaldo del 2.72% del electorado y se quedará sin representación en el Congreso por primera vez en 25 años.

Su principal apuesta para esta contienda fue Mauricio Mulder, quien encabezó la lista en Lima. El excongresista, conocido por su trayectoria, pero también por su actitud confrontacional y los blindajes de los que fue parte, solo obtuvo 64,986 votos —casi la mitad de los 122,778 votos que obtuvo en 2016—.

Fuentes del partido indican que ahora están abocados a solucionar las pugnas internas que han debilitado más a la agrupación. Un sector exige que la actual dirigencia, a la que pertenece Mulder, se retire tras el resultado adverso; mientras que otro sector se aferra a que siga guiando el partido.

La excongresista Rosa Bartra (exFuerza Popular) tampoco pudo volver al Parlamento a pesar de que la cantidad de votos que obtuvo como invitada de Solidaridad Nacional fue mayor que la de 2016. Esta vez consiguió 20,585 votos y hace cuatro años, 19,864.

La diferencia está en que ahora postuló por Lima y en 2016 lo hizo por La Libertad.

Conciente de que en regiones tiene mejor resultado y cansada de la antipatía que se ganó en la capital, Bartra estaría analizando volver a Áncash para tentar en 2021 el gobierno regional como lo hizo sin éxito en 2014, según su entorno. En diálogo con Perú21, Bartra no negó esta posibilidad. “Las elecciones regionales aún están lejos. Hablaré en su momento”, dijo.

La politóloga Alexandra Ames y excandidata de Somos Perú explicó a Perú21 que existen políticos que tuvieron alta presencia en medios, pero que “terminaron representando al Congreso anterior, que es uno que despreciaban”.

Sobre los casos de candidatos no elegidos que recibieron alta votación, dijo que sus partidos “no terminaron de convencer y no prendieron a nivel nacional”.

José Carlos Requena, analista político: El boca a boca y el trabajo de bases pesó más en los comicios”

El cambio que se aprobó vía referéndum en 2018 y que prohibió que candidatos publiciten sus campañas en radio y televisión, a excepción de la franja electoral, significó un giro en la dinámica de las elecciones. Para el analista José Carlos Requena, los resultados de los comicios extraordinarios demostraron que el trabajo de bases y el boca a boca recobró protagonismo en el electorado.

¿Por qué excandidatos mediáticamente conocidos tuvieron tan mal resultado en las elecciones?

Estos comicios muestran que los candidatos que han tenido un trabajo mucho más cercano al elector, de bases o de otra naturaleza distinta a la mediáticahan logrado mejores resultados. Que seas conocido no significa que estés conectado con la agenda que demandan los ciudadanos.

¿Esto se debe a la coyuntura en que se realizaron las elecciones extraordinarias?

Un tema clave han sido los cambios en el financiamiento de partidos y la publicidad electoral. Al estar impedidos de anunciar en televisión y radio, la publicidad regresó a los paneles, a los comentarios en casa. Como dije, el trabajo de bases fuera de la capital y el boca a boca tuvieron un peso más relevante.

¿Esta dinámica podría repetirse en las próximas elecciones de 2021?

Yo creo que sí porque las reglas de juego serán similares.

Si el trabajo de bases fue importante, ¿por qué partidos tradicionales y con larga historia perdieron?

Es que el trabajo de bases que creían tener ha sido muy limitado frente a lo que hacían antes. Por ejemplo, antes los personeros apristas eran seres míticos que peleaban voto a voto. No he visto eso en estas elecciones. El resultado pone en cuestión el trabajo de bases de estos partidos.

¿También pesa un afán de renovación en la política?

Sí, pero solo parcialmente. Uno de los más votados es Alberto de Belaunde, que no representa renovación sino más bien continuidad. La renovación está unida a otros factores. Es solo uno de los elementos para leer lo que el lector ha querido graficar.

¿Cómo influyó la polarización entre el Ejecutivo y el Congreso en estas elecciones?

En general el interés por la política no es que sea mayoritario, pero cuando se polariza la agenda, la gente toma posición. El Congreso disuelto había comprado todos los boletos para ser un organismo antipático. Entonces, cuando Vizcarra toma la decisión, mucha gente lo apoya y en las elecciones castiga a los principales rostros del anterior Congreso, pero tampoco es que se plieguen a los que promovieron la medida.

Por ejemplo es el caso de Solidaridad Nacional.

Solidaridad Nacional enfocó su campaña en ser el bastión del antivizcarrismo, lo cual los limitó mucho. Además, si en ese rincón ya tenías a Fuerza Popular que era el original, para qué comprar la copia. Creo que hubo un error en la estrategia de Solidaridad Nacional. Los personajes de su lista tampoco tenían arrastre.

¿El triunfo de partidos que estaban fuera del radar qué tipo de realidad refleja?

Creo que esto muestra que somos un país claramente partido entre la agenda mediática limeña y lo que pasa en el resto del país. Entonces nos sorprende el despegue del Frepap cuando en varias zonas, sobre todo en la selva, sus dirigentes no han dejado de trabajar. Los antauristas han estado en el sur del Perú y Podemos en las zonas periféricas de Lima.

Datos

- El congresista más votado en las elecciones congresales del 26 de enero pasado fue Daniel Urresti (Podemos Perú) quien recibió 588,763 votos.

- Alberto de Belaunde y Gino Costa (ambos del Partido Morado) y Mártires Lizana y Gilmer Trujillo (los dos de Fuerza Popular) son los únicos reelectos respecto al congreso anterior.