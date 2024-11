Trabajadores del despacho presidencial evalúan una huelga general

El Sindicato Unitario de Trabajadores del Despacho Presidencial (SUTRADP) anunció que evalúan realizar una huelga ante el incumplimiento de laudos arbitrales que datan desde 2019.

Jorge Gamarra, secretario general del sindicato, indicó que existe una falta de comunicación y atención con las autoridades gubernamentales, entre quienes se encuentra la presidenta Dina Boluarte, quien hasta el momento no dialoga con los trabajadores.

"Nosotros tenemos varios laudos arbitrales, convenios firmados por la misma institución, pero sin embargo, hasta ahora no se nos atiende. Son laudos arbitrales que vienen desde el año 2019, 2022 y hemos hecho diversos reclamos ante las autoridades competentes. Hemos solicitado reunión con la presidenta de la República, pero lamentablemente no se nos quiere hace caso", indicó a Exitosa.

El dirigente sindical aseguró que, ante la falta de respuestas por parte de la mandataria, evalúan convocar a una huelga general para ser escuchados: "Insistentemente lo hemos pedido pero lamentablemente no se nos quiere atender, entonces, nosotros estamos pensando tomar medidas de protesta, cada vez que no somos oídos por los funcionarios del Despacho Presidencial (...) Si no atienden nuestros pedidos, estaremos yendo a partir de la próxima semana, previa coordinación con nuestros trabajadores, a una huelga general".

Entre las principales exigencias del gremio se encuentra la creación de un tópico en la sede de la avenida Loreto, Rímac. Este reclamo se ha convertido en una prioridad luego de la muerte de dos trabajadores por paros cardiacos. Además, dijo que uno de los trabajadores falleció en la sede debido a que no recibió una oportuna atención médica.

"Como funcionan varios talleres, han habido dos casos de trabajadores que lamentablemente han fallecido por paro cardiaco, bueno, uno de ellos, falleció fuera de la institución pero otro sí falleció dentro de la institución, y lamentablemente por no haber un tópico, o los médicos necesarios del momento no se les pudo atender y el trabajador falleció", aseguró.

