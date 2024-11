Luz Pacheco sobre reunión con Antauro Humala: "Nunca he negado a nadie una entrevista"

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, defendió la reunión que mantuvo con Antauro Humala, sentenciado por homicidio y secuestro. En ese sentido, detalló que el etnocacerista estuvo acompañado de tres abogados.

La magistrada indicó que siempre ha recibido a todos las personas que tienen un juicio pendiente en el tribunal y soliciten la reunión. "Nunca he negado a nadie una entrevista", dijo en RPP.

En ese sentido, aseguró haberse reunido con 255 personas hasta el momento, de las cuales, indicó, Humala es "uno más": "Fue una reunión breve en la que él lo que quiere es que se revise su caso [Andahuaylazo]".

La titular del TC detalló que el sentenciado etnocacerista acudió debido a que tiene un habeas corpus pendiente en la institución. En ese sentido, narró que la abogada de Humala le indicó que lo que buscaban era "limpiar el nombre de Antauro". A lo que la magistrada le respondió que ese era tarea del Poder Judicial, no del TC.

"El proceso en el TC es muy distinto al juicio ordinario", explicó.

No se habló de A.N.T.A.U.R.O.

La presidenta del Tribunal Constitucional negó que en la reunión que sostuvo con Antauro Humala se haya abordado el tema del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), el cual fue declarado ilegal por la Corte Suprema la semana pasada.

En ese sentido, indicó que, en caso de que el partido declarado ilegal acuda al TC, no se inhibirá en la votación. Además, enfatizó en que siempre se cuida de no adelantar opiniones.

"Si fuera el caso que tuviéramos que inhibirnos en todos los expedientes en los cuales hemos recibido a los litigantes, no podríamos pronunciarnos nunca", aseguró.

Al ser consultada sobre si considera que Antauro Humala se encuentra rehabilitado después de haber cumplido su sentencia por el intento de golpe de Estado en 2005, en el que cuatro policías fueron asesinados, la magistrada aseguró que "los hechos están a la vista de todos".

Pacheco señaló que "no hay ningún problema" en acudir a declarar a la Comisión de Fiscalización del Congreso en caso de ser citada por su reunión con el etnocacerista: "No hay ningún problema, las cosas son transparentes. Se ha tratado el habeas corpus que tiene en el TC".

"¿Cuánta gente he recibido y al final su fallo no ha sido favorable? Pero al final hay que escuchar", agregó.

En esa línea, la magistrada consideró que "el sistema también tiene mecanismos para impedir aquello que puede ir en contra de la democracia".

Críticas del Congreso

La magistrada anunció que este lunes se conocerán los votos de la sentencia de la demanda competencial del Congreso contra el Poder Judicial que fue declarada infundada por el TC: "Si no hay 5 votos, la demanda se considera infundada. En este caso hay cuatro votos".

En ese sentido, aseguró que "llama la atención" que luego de que su institución no le haya dado la razón al Legislativo, parlamentarios propongan incrementar el número de magistrados de 7 a 9: "Justo es cuando hemos fallado en contra del Congreso, ¿qué es lo que se pretende? Justo cuando decimos una mayoría que no le damos la razón al Congreso, el Congreso va a poner dos más".

Pacheco fue consultada sobre quienes aseguran que el TC "está hecho a medida del Congreso" y negó que su institución siempre falle a favor del Poder Legislativo: "Si estuviéramos hechos a la medida del Congreso, no me estarían criticando en este momento. Probablemente no estarían promoviendo un aumento de magistrados. Si el Congreso tiene la razón, se la daré; si no la tiene, no se la daré".

