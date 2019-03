Policías que resguardan a Yonhy Lescano niegan participación en acoso sexual a periodista

Yonhy Lescano, desde su vivienda, en Surco, quiso defenderse de las acusaciones de acoso sexual que recaen sobre él, argumentando tenía una amistad con la periodista. Negó ser un acosador y hasta pretendió responsabilizar a los miembros de su seguridad de haber manipulado el celular.



“Yo no necesito acosar a nadie, porque tengo esposa e hijos. Yo creo que aquí nos están atacando, ahí está Fuerza Popular y el Apra, yo no descarto nada, porque siempre me han atacado”, afirmó.

A pesar de que algunos mensajes se enviaron pasada la medianoche, Lescano, con aparente calma, dijo que todo ocurrió cuando le dio a guardar el celular a su equipo de seguridad. “Este teléfono a veces se queda en manos de la seguridad, a veces le entregó y le digo ‘agárralo, atiéndelo, toma las llamadas", detalló y señaló que esta explicación se la había dado a la denunciante en su oportunidad.

Pero sus explicaciones ante la prensa no convencieron. Poco después, se conoció que los suboficiales Herbert Salazar Valencia y José Sánchez Esquives, que resguardan al parlamentario, acudieron de inmediato a la Fiscalía y negaron cualquier tipo de participación en los mensajes de acoso. Lescano está arrinconado.

Tras conocer que su seguridad negó su versión, el congresista, en conversación con América Noticias, continuó reafirmando que ellos son los responsable directos del incidente.

"Yo he dicho que el teléfono, ese día, lo dejé a mi seguridad. Al día siguiente, veo estos mensajes y les reclamo. Ambos saben cómo les he reclamado [...] Cuando yo converso con ellos (su seguridad), les pregunto qué pasó con esos mensajes", aseveró.

RPP difundió una imagen donde aparecen los miembros de seguridad del legislador.

