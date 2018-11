Policía Nacional identifica a dos presuntos agresores de Luis Alva Castro

La Policía Nacional del Perú, a través de un comunicado de la Dirección de Comunicación, informó que ha identificado a dos de los presuntos agresores del ex parlamentario aprista Luis Alva Castro, quien fue agredido con patadas y empujones el último domingo a su salida de la residencia de la embajada de Uruguay en Lima.

El ex legislador y también ex ministro del segundo gobierno aprista había acudido a dichas instalaciones para entrevistarse con el ex presidente Alan García, quien solicitó asilo la noche del sábado alegando una supuesta persecución política.

En su comunicado, la Policía Nacional precisa que ha identificado "plenamente" a dos de los agresores de Alva Castro pero no dio a conocer sus nombres.

Indica, además, que aguardó a que Alva Castro interponga la denuncia correspondiente y pase el reconocimiento médico legal correspondiente "para proceder formalmente con la detención de dichas personas dentro del plazo de flagrancia".

Sin embargo, señala la PNP "a pesar de haberlo solicitado y haberle brindado todas las facilidades del caso, hasta el momento el doctor Alva Castro ha desistido de proceder con las diligencias de ley".

"Estos hechos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía Penal de turno para que proceda de acuerdo a sus atribuciones. En tanto, la Policía Nacional del Perú queda a disposición del agraviado para lo que este considere pertinente", agrega el documento.

Finalmente, la Polícía deja constancia de su total rechazo a este tipo de situaciones.