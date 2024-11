Policía llegó a casa de Nicanor Boluarte tras dictamen de prisión preventiva pero no lo encontraron

La Policía Judicial llegó hasta la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, que se ubica en el distrito de San Borja, con la finalidad de proceder con su detención. Sin embargo, no lo encontraron en el inmueble.

Como se sabe, el Poder Judicial dictó ayer 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte por el caso 'Waikys en la Sombra', señalado de encabezar una red criminal que disponía a su antojo de la designación de prefectos y subprefectos.

Junto a Boluarte, el juez Richard Concepción Carhuancho dispuso la misma medida en contra de Jorge Ortiz, Jorge Chingay y Zenovia Herrera. Todos investigados por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado.

#LoÚltimo Agentes de la Policía Judicial llegaron a la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, en San Borja. Esto luego que se dictara 36 meses de prisión preventiva en su contra Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/gvtQGuVzZs — Canal N (@canalN_) November 20, 2024

NO HABIDO

Nicanor Boluarte no se presentó ni presencial ni virtualmente a la audiencia y continúa no habido. La última vez que se le vio fue el domingo, cuando escuchaba la lectura de la resolución judicial. Vecinos de 'El Hermanísimo' aseguraron a RPP que no lo ven hace diez días por su domicilio.

El juez Richard Concepción Carhuancho señaló que si bien Nicanor Boluarte no tiene movimiento migratorio, se debe tener en cuenta su perfil particular de ostentar “su presunto poder de facto que tendría por su vinculación con la presidenta de la República, Dina Boluarte". Esto podría aumentar el riesgo de fuga del investigado, cuyo paradero se desconoce.

El juez notificó a las autoridades pertinentes que inicien la ubicación y captura nacional e internacional del 'hermanísimo' Boluarte.

