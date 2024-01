Fray Vásquez Castillo, el sobrino del expresidente golpista Pedro Castillo, fue capturado. Así lo informó la Policía Nacional a través de su cuenta de X. El sobrinísimo se encontraba prófugo de la justicia desde hace casi dos años.

#LoÚltimo 🚨Tras un trabajo de inteligencia intenso de la @PoliciaPeru junto al equipo especial de fiscales de la @FiscaliaPeru se logró la entrega del investigado Fray Vásquez Castillo, quien se encontraba prófugo de la justicia hace 11 meses. pic.twitter.com/rGfEDJLYOa — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 29, 2024

Por su parte, el Ministerio Público informó que la captura del sobrinísimo se dio en Puno. “Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, integrado por fiscales y policías, lograron la entrega del investigado Fray Vásquez Castillo”, señala el twit de la Fiscalía.

En Puno, Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, integrado por fiscales y policías, lograron la entrega del investigado Fray Vásquez Castillo, sobrino del expresidente Pedro Castillo Terrones, quien se encontraba prófugo de la justicia desde hace casi 2 años. pic.twitter.com/Q1sR6JmOaj — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 29, 2024

El coordinador del equipo coordinador del Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder, Harvey Colchado, se encuentra presente en el traslado de Fray Vásquez hacia la ciudad de Lima.

Fray Vásquez es investigado por los presuntos delitos de colusión agravada en modalidad de organización criminal y tráfico de influencias. Se le imputa haber utilizado sus influencias familiares para beneficiar al consorcio Puente Tarata II y que logren la adjudicación de la licitación Pública N° 01-2021-MTC/12.

Un día antes de su entrega a las autoridades, se publicó un mensaje en la cuenta de X del expresidente golpista Pedro Castillo, en el que instaba a que “aquellos que se encuentran en la clandestinidad a que enfrentemos sin temor las investigaciones del Ministerio Público, porque la verdad nos hará libres.”

“No le recomendé que se entregue”

Por su parte, Ivan Ramírez, abogado de Fray Vásquez aseguró a RPP que él no recomendó a su patrocinado entregarse a las autoridades.

“Es una decisión personal. Frente a las decisiones personales que no tienen ningún tipo de coordinación estratégica a nivel legal, como abogado, lo que me toca es decir mi verdad. Yo en ningún momento le he recomendado a Fray Vásquez (que se entregue). Como se lo dije en un primer momento, no se entregue ante una justicia que está totalmente politizada”, dijo.

Ramírez indicó que Vásquez Castillo mantuvo conversaciones con Harvey Colchado y aseguró que la policía no tiene mérito en su entrega. “Tengo conocimiento que ha habido comunicaciones con el señor Colchado. Pero, más allá de eso, que haya habido un trabajo eficiente de la Eficop, de la PNP, eso no es cierto”, señaló.

