Este jueves 5 de setiembre se llevó a cabo la primera manifestación de organizaciones civiles y ciudadanos que expresaron su respaldo al proyecto de adelanto de elecciones planteado por Martín Vizcarra al Congreso.

La manifestación polarizó también a los legisladores de diversas bancadas, que exprsaron posturas a favor y en contra del proyecto del Ejecutivo.

Juan Sheput, vocero de la bancada Contigo, opinó que no hubo una convocatoria masiva y, en consecuencia, calificó la movilización como un “fracaso” que, dijo, se extiende hasta el presidente Martín Vizcarra.

“Es un fracaso para el presidente de la República, el Gobierno y ministros que durante todo el día de ayer, con un espíritu lamentable y sedicioso desde mi punto de vista, llamaban para que la gente se manifestara (...) contra el Congreso, lo que me parece insólito”, declaró en Canal N.

Otro congresista que minimizó la marcha del jueves fue Mauricio Mulder, del Apra, quien dijo haber visto “poquísima gente” en la marcha que se convocó bajo el eslogan “Que se vayan todos”.

"Me ha parecido un fracaso total. Poquísima gente. Para una convocatoria que ha hecho el presidente, con spot de la PCM, con toda la prensa, que haya dos mil personas. Eso significa que la gente no está con eso, está con los hospitales, la fatal de trabajo, la inseguridad ciudadana. La gente sabe que el señor Vizcarra no tiene ninguna respuesta en este tema. Los que han marchado son gente politizada", indicó a ATV.

POSTURAS A FAVOR

En contraposición, el vocero alterno de Nuevo Perú, Richard Arce, destacó la marcha como un evento “importante” que tuvo repercusión en el interior del país.

“Mi percepción es que, así la marcha hubiera sido al estilo de la marcha de los Cuatro Suyos, el Congreso vive de espaldas a la realidad y el mejor testimonio es la Comisión de Constitución donde abiertamente manifestaban que no estaban de acuerdo [...] La iniciativa de diferentes colectivos ciudadanos es importante, pero no es importante en el sentido que el Congreso no los va a escuchar así se movilice todo el país”, señaló.

El vocero de Peruanos por el Kambio, Clemente Flores, también consideró que la marcha de este jueves fue una manifestación que muestra un respaldo abierto al adelanto de elecciones, por lo que el Gobierno debería precisar qué hará en caso de que el proyecto sea archivado.

“Si la población se ha expresado abiertamente a favor de la iniciativa, no podemos ser ciegos a lo solicitado por ellos. Más allá de eso, creemos que es importante ya salir de este entrampamiento, no podemos estar día a día en esta situación”, comentó al recordar que por eso han solicitado, con otras bancadas, una reunión con Martín Vizcarra.