Polémica en la Comisión de Constitución por impedimentos para candidatos al Congreso

El debate en la sesión de la Comisión de Constitución del Congreso se reanudó esta mañana con la discusión sobre el predictamen elaborado por la Secretaría Técnica que plantea que las personas con sentencia en primera instancia no puedan ser candidatos a cargos de elección popular.

La propuesta, empero, tuvo observaciones de legisladores de distintas bancadas que discreparon con que se extienda el impedimento a todos los que buscar acceder a trabajos en el Estado a través de concurso público y no solo a cargos de elección popular.

"Tendríamos que ponernos a revisar los 152 regímenes laborales que hay en la administración pública. No me parece, presidenta (Rosa Bartra). Creo que, por respeto, la palabra se tiene que honrar. Si no estamos de acuerdo con la propuesta que nos alcanzan, digámoslo pero no de este tipo de forma como se nos ha entregado el dictamen ayer", comentó Javier Velásquez Quesquén, del Apra.

La congresista de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo, también protagonizó un incidente con Rosa Bartra cuando esta última trató de cerrar el debate sobre el predictamen.

"Señora presidenta ( Rosa Bartra), podemos tener criterios distintos pero pido que tenga respeto por mi opinión y mi opinión es que este dictamen no se ajusta a lo debatido en la sesión pasada", señaló Aramayo.

Rosa Bartra dio por finalizada la polémica al indicar que no estaban en el momento de debatir el predictamen y procedió a dar la palabra a Salvador del Solar para que exponga sobre la reforma política.