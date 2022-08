La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, reafirmaron ayer el compromiso de las instituciones que presiden en su lucha contra la corrupción frente a una serie de acciones que buscarían deslegitimar o amedrentar esta labor, en el marco de las seis investigaciones que se le siguen al presidente Pedro Castillo y a su entorno más cercano.

Barrios negó que en el Perú haya un “golpe judicial” o “persecución política” en respuesta a las críticas provenientes del Ejecutivo y de congresistas de tendencia oficialista.

“Siempre he solicitado no solo al presidente de la República, sino también al premier mesura en sus expresiones. Lo que nosotros hacemos en el Poder Judicial es impartir justicia y no hacemos persecución política”, manifestó ante medios al culminar la inauguración de la feria tecnológica Justicia Digital en Iberoamérica, desarrollada en el Palacio de Justicia.

Benavides, por su parte, aseguró que las investigaciones que involucran al jefe de Estado se están llevando a cabo dentro del debido proceso y con la intención de que puedan concluir dentro de los plazos razonables.

“No nos distraerán de nuestra tarea”, aseveró durante su participación en la presentación de resultados de un operativo contra la minería ilegal realizado en la zona de la Pampa, en Madre de Dios.

“El objetivo de mi gestión es que haya orden y celeridad en las investigaciones, celeridad para el cumplimiento de los plazos procesales, queriendo llegar a una meta de los plazos razonables para evitar lo que comúnmente llamamos justicia tardía”, agregó.

La titular del Ministerio Público subrayó, en esa línea, que su institución se encuentra al frente de la lucha contra el crimen y que todos los casos tienen la misma importancia.

El último lunes, la bancada de Perú Libre (PL) presentó una denuncia constitucional contra la fiscal para inhabilitarla por ocho años alegando presunto abuso de autoridad y obstrucción de la justicia.

Ivan Lanegra, presidente de la Asociación Civil Transparencia, indicó a Perú21 que sobre esta medida “quedará la impresión de que es solo una respuesta a la situación del gobierno ante las investigaciones”.

