El Poder Judicial rechazó el pedido que hizo la defensa del expresidente Alberto Fujimori para que se pronuncie e informe al Gobierno que el reo no puede cumplir su condena de cárcel en un penal diferente al de Barbadillo.

El magistrado Hugo Núñez Julca, juez supremo de instrucción, se pronunció ante el pedido presentado el pasado 10 de agosto por el abogado de Alberto Fujimori, pidiéndole que se pronuncie para informar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que se dispuso su reingreso al Establecimiento Penitenciario Barbadillo “ya que es el único que cuenta con equipamiento para garantizar la salud del interno”.

El pedido se hizo tras las declaraciones del ministro de Justicia, Aníbal Torres, quien antes de ocupar este cargo y como asesor del equipo técnico del presidente Pedro Castillo, opinó en contra de la permanencia de Alberto Fujimori en una “cárcel dorada”.

“No está bien, y los peruanos no lo vemos bien que el señor Fujimori con los enormes delitos que ha cometido y su socio Vladimiro Montesinos estén en cárceles doradas eso no es correcto.[…] Todos somos iguales frente a la ley, y todos los que han delinquido tienen que estar en las mismas condiciones”, señaló el 17 de junio en una entrevista a Ideeleradio.

Alberto Fujimori pidió que el Poder Judicial se muestre en contra de su traslado.

El juez evaluó que este pronunciamiento se trata de una opinión política que no está acompañada por algún tipo de acción que pueda afectar los derechos del reo interno en Barbadillo. Por ende, considera las declaraciones del actual ministro como parte de su derecho a opinión y expresión.

“Si bien se trataría de una opinión de índole político, lo que esta judicatura no advierte, hasta la fecha, es que exista o se haya acreditado un mecanismo o procedimiento administrativo de la institución pública competente (INPE) que estén dirigidos a materializar o concretar alguna afectación a los derechos a la vida o salud del sentenciado Fujimori Fujimori”, se lee en la resolución judicial.

Debido a esta valoración, el magistrado del Poder Judicial decidió declarar improcedente el pedido de la defensa del expresidente.

Aníbal Torres sobre Alberto Fujimori

Cabe recordar que el pasado 25 de agosto, en una entrevista a Exitosa, Aníbal Torres respondió que “todo está en evaluación” al ser consultado sobre la posibilidad de trasladar a Alberto Fujimori a otro penal, tal y como ocurrió con Vladimiro Montesinos desde la Base Naval del Callao hacia el Penal Ancón I.

“[¿Se modificará el régimen especial de Alberto Fujimori?] Todo está en evaluación, pero no lo hacemos por lo que diga Cerrón, no forma parte del gabinete pero tiene derecho a opinar como cualquier otro peruano, no lo podemos impedir. Eso no significa que nosotros vamos a hacer lo que él desea”, respondió a Exitosa.

