La Corte Suprema rechazó la prescripción del delito de asociación ilícita en los casos Pativilca y la Cantuta, calificados como de lesa humanidad, en los que están procesados los integrantes del grupo Colina. Y, debido a esa decisión judicial, Santiago Martín Rivas, y los otros integrantes de dicho grupo paramilitar, no podrían beneficiarse con el archivamiento de sus casos tras la aprobación, horas antes, de la ley que precisa la prescripción de los delitos calificados de lesa humanidad.

La Comisión Permanente, por la mañana, dio luz verde, en segunda votación, a la referida ley que precisa la prescripción de los delitos calificados de lesa humanidad (del 1 de julio de 2002 hacia atrás).

Esta, archivaría, según el abogado de IDL, Carlos Rivera, 30 casos emblemáticos —entre los que están procesados los integrantes del grupo Colina (La Cantuta, Barrios Altos y Pativilca)— y dos casos de terrorismo (ver recuadro).

El coautor del proyecto de ley, el congresista de Fuerza Popular (FP) Fernando Rospigliosi —el otro coautor es José Cueto, de Avanza País (AvP)—, señaló, en conferencia de prensa, que la ley no afectará ni archivará los casos La Cantuta y Barrios Altos, como señala IDL, “porque esos sucesos ocurrieron entre los años 1991 y 1992, y los autores —o sea, el grupo Colina— fueron capturados, procesados y sentenciados a partir de 2002, en el marco de prescripción adecuado, que para esa fecha era de 20 años”.

Por la noche, el Poder Judicial informó, en su cuenta de X, la decisión de la Corte Suprema, en segunda instancia, de rechazar la prescripción del delito de asociación ilícita en los casos Pativilca y La Cantuta, en los que están procesados el expresidente Alberto Fujimori; su exasesor de Inteligencia, Vladimiro Montesinos; el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CC.FF.AA.), Nicolás de Bari Hermoza; y el general en retiro del Ejército, Luis Pérez Documet.

Esto, porque ambos casos han sido calificados como de lesa humanidad, y “son imprescriptibles”, señala la resolución.

Con esa decisión del PJ, los dos procesos no podrían ser archivados con la aprobación de la ley de prescripción que recibió por la mañana la luz verde en la CP, y como alertó IDL.

LEY DE PRESCRIPCIÓN

Contra viento y marea, tal como lo anunció Perú21, ayer se realizó la segunda votación de la referida ley, en la Comisión Permanente (CP), pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), el último martes, había pedido al Parlamento detener dicha votación. Sin embargo, la CP pasó por encima de la Corte.

La aprobación de la ley recibió, finalmente, 15 votos a favor y 12 en contra. Y, a partir de hoy, el Ejecutivo tiene 15 días para promulgar dicha ley o, en todo caso, observarla. Si eso ocurre, la CP podría aprobarla por insistencia.

Cueto y Rospigliosi aseguraron, en conferencia de prensa, que la citada ley se aplicará para los casos ocurridos a partir de la entrada en vigencia de los tratados internacionales en nuestro país respecto a los delitos calificados como de lesa humanidad; es decir, todos los procesos ocurridos antes del 1 de julio de 2002.

Según Rospigliosi, se beneficiarán 800 miembros del Ejército, entre sentenciados y procesados, que fueron imputados por diversos delitos, calificándolos como de lesa humanidad, “para que nunca prescriban” y “perseguirlos toda su vida”.

SALIR DE CORTE-IDH

Al ser consultado sobre el pronunciamiento de la Corte-IDH, que trató de impedir la votación de ayer, el congresista José Cueto (AvP) dijo que el Perú debería abandonar dicha instancia internacional.

“El Parlamento no tiene por qué responder a la Corte IDH, ellos pueden emitir un juicio, y seguramente van a sacar algún tipo de comunicado posterior (al del pasado martes). Primero, no nos afecta; segundo, no tiene ninguna consecuencia. ¿Qué van a hacer?, ¿qué quieren hacer?, por último, nos salimos de la Corte”, aseguró Cueto.

Rospigliosi, por su parte, respaldó a Cueto, y dijo que lo que ha hecho dicho organismo es calificar los procesos como de lesa humanidad para “inmiscuirse en los asuntos internos de nuestro país”.

SABÍA QUE

-Afectaría 30 casos emblemáticos, entre ellos: Cabitos (1983), Benito Baldeón (1984), Manta y Vilca (1984), Accomarca (1985), Cayara (1985), El Frontón (1986), Teófilo Rímac Capcha (1986), Hugo Bustíos (1988), Barrios Altos (1991), Chuschi (1991), La Cantuta (1992), Pativilca (1992), Universidad del Centro (1992) y Pucayacu (1984), para IDL.

-Dos casos de terrorismo. Alcanzaría a Soras (Sendero Luminoso) y Las Gardenias (MRTA), según IDL.

-“Es una ley que bloquea cualquier investigación de los años 80, esperemos que el Poder Ejecutivo la observe”, señaló Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia.

ANÁLISIS

Constitucionalista, Lucas Ghersi: “La Corte-IDH está politizada”

“De repente, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sacaba su resolución (que pedía que no se realice la votación de ayer), el Congreso no aprobaba (la ley); ahora, creo que, más bien, probablemente, esto ha servido para generar el consenso necesario entre las bancadas del Congreso, para que se pueda aprobar. Es un acto de desafío.

Creo que la Corte Interamericana está un poco desprestigiada porque se le percibe extremadamente politizada.

Espero que los nuevos integrantes de la Corte —hay dos magistrados nuevos, uno de nacionalidad paraguaya, y el otro nacionalidad peruana, que es el doctor Alberto Borea—; puedan darle un talante más ponderado a la Corte; un talante más profesional y menos politizado.

Hay mucha gente que ha sugerido que el Perú se retire de la Corte; y esperemos que pueda haber un cambio necesario para que eso no ocurra”.

