Javier Arévalo: 'Ni el Gobierno ni el Congreso pueden reformar el sistema penal'

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, expresó su preocupación por las modificaciones que, de manera antitécnica, se están realizando a la legislación penal. Sostuvo que esto perjudica la lucha contra la criminalidad.

“La exhortación que hago al Congreso es que reflexione, que analice y se asesore para elaborar estas leyes pues todo proyecto debe pasar por el Poder Judicial y tiene que haber un consenso con especialistas e instituciones del sistema de justicia.”, indicó.

Asimismo, indicó que ni el Gobierno ni el Congreso pueden reformar el sistema penal. "Tiene que haber un consenso, donde participe el Poder Judicial”, expresó.

Imagen

Añadió que no le parece bien que el Perú se retire de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que en caso de que lo hiciera, no ocurriría ni tendría un efecto inmediato. “Me parece que este tipo de proyectos no va a caminar”, acotó.

Por el contrario, Arévalo Vela sostuvo que el Congreso, en lugar de estar en debates innecesarios, debería aprobar la Ley de Flagrancia Delictiva y de la oralidad civil que ha presentado el Poder Judicial, así como otras leyes que el país necesita.

“No creo que el Congreso deba revisar el Código Penal, los códigos en general, sobre todo del Código Penal debe ser producto de una comisión codificadora en la que participen especialistas, el Poder Judicial, la Fiscalía, no creo que el Congreso esté en la capacidad de elaborar el Código Penal”, añadió.

Al respecto, recomendó que se dé una ley autorizando la conformación de un grupo de estudiosos, que elabore el proyecto de Código Penal, y que en esa comisión estén representantes del Congreso, del Ministerio Público, Poder Judicial, universidades, especialistas en Derecho Penal y otros.

“El Congreso está demostrando un desconocimiento académico de cómo se elabora un Código”, remarcó.

SEIS UNIDADES DE FLAGRANCIA

Arévalo Vela hizo estas declaraciones en la ciudad de Arequipa desde donde lideró la ceremonia virtual de inauguración simultánea de seis unidades de flagrancia en las cortes superiores de Amazonas, Ucayali, Apurímac, San Martín, Puno y Moquegua.

Con esta implementación sumaría hasta la fecha 26 unidades de flagrancia puestas en funcionamiento a nivel para la lucha contra la delincuencia.

Las unidades de flagrancia delictiva reúnen en un solo inmueble a las instituciones que intervienen en el trámite del proceso inmediato (Policía Nacional, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Poder Judicial), en la lucha contra la delincuencia.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO