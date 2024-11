Poder Judicial invoca que protestas sean pacíficas en semana de APEC

A menos de 24 horas del inicio del anunciado paro de tres días de un sector de transportistas, que se realizará entre este miércoles y el viernes, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, exhortó a la calma y pidió que la protesta se realice de forma pacífica.

“Más que un pronunciamiento, invocamos a la calma, porque vienen los gobernantes de las principales economías; esto no significa que cuando hablo de la calma es que esté todo bien; significa que no podemos dar una imagen de un país violentista frente a estas personas. Imagínense, que ese día, (haya) violencia, enfrentamientos; creo que eso no debería suceder, y si hubiera algún tipo de reclamos debería ser pacífico, definitivamente”, dijo Arévalo.

La alta autoridad judicial, tras señalar que está en contra de cualquier acto de violencia, aseguró que la protesta es un legítimo derecho, y que esto demuestra que hay peruanos que “están molestos por el tema de la inseguridad”.

TRANSPORTISTAS DIVIDIDOS

No obstante, pese a la invocación, un sector de los transportistas ratificó ayer que llevará adelante el paro, que busca la derogación de la Ley de Crimen Organizado (N.° 32108) y el archivamiento de la Ley de Criminalidad Sistemática.

El sábado pasado, otro sector —representado por la Unión de Gremios de Transporte Multimodal (Ugtranm)— decidió no acatar la medida.

El presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), Walter Carrera, dijo a Perú21 que la movilización que comenzará mañana, desde Puente Piedra hasta el Centro de la capital, intentará llegar a la avenida Abancay, cerca al Congreso, tal como lo hizo en octubre pasado.

Esto, pese a que ese día se realizará en el Parlamento el evento ‘APEC Ciudadano’, que contará con la presencia de 60 congresistas así como representantes de las delegaciones visitantes que participan en el foro internacional.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, señaló a este medio que la marcha también buscará llegar al ministerio de Cultura, en San Borja, donde se realizarán las actividades centrales de APEC.

También han asegurado su participación, en esa jornada de movilizaciones, las asociaciones Transportes Unidos, encabezados por Édgar Vitor, y Alianza Nacional del Transporte, al mando de Julio Campos.

Tal como lo ha revelado este medio, se han trepado a la movilización, para sacar provecho político, la Fenatep, la CNUL y la organización Alianza Nacional de los Pueblos (ANP), que congrega a partidos como Nuevo Perú de Verónika Mendoza.

No hay que olvidar, además, que Carrera, de Asotrani, es militante del partido Perú Primero, y Campos, del disuelto partido A.N.T.A.U.R.O.

SABÍA QUE

-Solo cuatro gremios confirmaron ir al paro. Estos son, Anitra, Transportes Unidos, Alianza Nacional de Transportistas y Asotrani.

-Según ATU, solo hay 12 gremios formales. Anitra, que es uno de ellos, representa a 23 empresas de las 365 autorizadas en Lima y Callao, y posee 34 rutas de las 490 autorizadas.

Biden y Jinping llegan el jueves

No se conoce la agenda del presidente de EE.UU.

El sultán de Brunei, Hassanal Bolkiah, fue el primer dignatario —de los 16 jefes de Estado y gobernantes que han confirmado su presencia— en llegar a nuestra capital.

El monarca, quien es uno de los hombres más ricos del planeta, con una fortuna calculada en casi US$20 mil millones, arribó en un avión con adornos de oro en su interior, valorizado en US$120 millones, y fue recibido por el premier Gustavo Adrianzén.

Hoy sostendrá una reunión con la presidenta Dina Boluarte, y ha trascendido que pueda visitar al titular del Congreso, Eduardo Salhuana.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, dijo que en esta semana llegarán a la capital unos 15 mil visitantes —que son parte de las comitivas de los mandatarios—, y en ese grupo estarán unos 2,500 periodistas.

El jueves arribarán a nuestra capital los presidentes de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Joe Binden.

Para ese día, que se inaugurará el puerto de Chancay, solo está confirmada la reunión del mandatario chino con la presidenta Dina Boluarte. No obstante, aún no se conoce la agenda de Biden.

Para este importante evento, el Gobierno ha dispuesto 8 mil policías y 5,600 militares para dar seguridad.

Agenda de reuniones en Palacio

-Martes 12

A las 11:20 a.m., el zar de Brunei, Hassanal Bolkiah, visitará a la presidenta.

-Miércoles 13

La mandataria se reunirá con el presidente de Vietnam, Luong Cong, y el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim.

-Jueves 14

Los presidentes de China, Xi Jinping, y de Indonesia, Prabowo Subianto, sostendrán un encuentro con la mandataria.

-Sábado 16

Reunión de la jefa de Estado con el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-Yeol.

-Domingo 17

Encuentro con el primer ministro de Japón, Shigery Ishiba.

