Poder Judicial: El condenado Antauro Humala no está rehabilitado

Mediante una resolución, el 31 Juzgado Penal Liquidador ha declarado improcedente la apelación presentada el 4 de septiembre de 2024 por la defensa de Antauro Humala. Dicha apelación buscaba anular la resolución que declara improcedente la solicitud de rehabilitación y anulación de antecedentes del etnocacerista por no haber pagado su reparación civil.

El Poder Judicial hace lo correcto, pues “la reparación forma parte de la condena”, precisa el jurista Víctor García Toma, opinando sobre el caso. “En tanto esa obligación no sea satisfecha, no puede ejercer a plenitud todos sus derechos”, concluye el exministro de Justicia y expresidente del Tribunal Constitucional.

“La Corte Superior estableció una reparación civil de S/100 mil a favor del Estado por el delito de rebelión”, se defiende la doctora Carmen Huidobro, abogada de Antauro Humala. “El mayor Antauro ya la pagó en 2019”, argumentó mostrando los vouchers cancelados por Virgilio Acuña. “El artículo 69 del Código Penal dice que se rehabilitará la persona cuando la pena haya vencido, es decir el 4 de enero de 2024”, desarrolla. “Ahí debieron rehabilitarlo, dice ‘rehabilitación automática’. No dice nada sobre la obligación de cancelar la reparación civil. La sala decía que debía pagar S/280 mil por cada policía, pero si la Corte Suprema ha absuelto a los coautores y ejecutores, entonces, ¿quién es el responsable? Este tema queda en una incongruencia procesal”, añade Huidobro, en referencia a Daniel Julio Ludeña Loayza y Tito Guillermo Palomino Almanza, coprocesados por el delito de homicidio calificado, secuestro y otros cargos en el ‘Andahuaylazo’. Huidobro también dice que la casación interpuesta suspende los efectos de la resolución impugnada, según el artículo 392 del Código Procesal Civil.

EL FACTOR VIRGILIO

“Sumando sale S/1’280,000. Virgilio Acuña pagó el 10% de la reparación civil”, argumenta ‘El Paiche’ Vizcarra. Según el propio exetnocacerista Marco Vizcarra, “Virgilio quedó en que iba a pagar el 100% a cambio de un número uno o integrar su plancha presidencial, pero luego ya no quiso pagar porque se pelearon, me imagino que Antauro tenía otros planes”.

“Yo he pagado el 10% para la reparación de los familiares de los policías”, confirmó Virgilio Acuña. “El objetivo era que vaya a los familiares, pero no sé si la plata ha ido a otro lado”. Sobre un acuerdo para pagar el resto de la reparación civil a cambio de ir en la plancha, Acuña lo negó diciendo que hace tiempo no habla con Antauro.

Tras el distanciamiento con Virgilio, Antauro estaría negociando con empresarios y bases etnocaceristas el pago de la reparación civil a cambio de cargos políticos.

Adolfo Cahuana, Padre de PNP víctima de Andahuaylazo: “Se debía pagar S/280 mil por cada policía. Antauro Humala no ha pagado ni un sol” (junio 2024).

TENGA EN CUENTA

“En el juicio oral para el pago de la reparación civil nos dividieron en dos grupos. A los que fuimos sentenciados por rebelión nos impusieron S/160 mil más o menos”, recuerda Marco Vizcarra. “Y a Antauro le sumaron la reparación civil a los deudos de los cuatro policías fallecidos”.

VIDEO RECOMENDADO