El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, a cargo del juez Raúl Justiniano, decidirá este jueves 18 de enero, en una audiencia a realizarse a las 3 p.m., si el periodista Mauricio Fernandini Arbulú, investigado por el delito de colusión agravada y otros por el caso “Fondo Mi Vivienda” continúa el proceso en prisión.

En la audiencia realizada hoy martes, el magistrado Justiniano reprogramó la fecha en que comunicará su decisión debido a que “existe abundante documentación presentada por el abogado” Gino Dagnino, defensa del exhombre de prensa.

Durante la sesión judicial, Dagnino solicitó que se cambie la figura de prisión preventiva por comparecencia en contra de su defendido. Según dijo, Fernandini siempre ha colaborado con la investigación y no puede disponer de todos sus bienes porque estos han sido incautados.

“Más allá de haber cuestionado los elementos de convicción, se acreditó con nuevos elementos de prueba que el domicilio sí es en la Av. Pardo y Aliaga, se acreditó que sí tenía cómo subsistir y mantenerse, se acreditó que sí se iba a quedar en el país, se acreditó que no hay riesgo de que pueda disponer de sus bienes. Ante ello, está acreditado que los peligros de fuga o de obstaculización ya no son, ya no están”, manifestó.

El letrado Dagnino también señaló que existe “poco avance de la investigación”, y que “habiéndose acreditado el comportamiento de mi cliente, habiéndose acreditado que su domicilio es de calidad, y que es una persona que sí se equivocó pero que no es un delincuente ni una persona de mal vivir, es que solicito a usted la solicitud de cambio de prisión preventiva por la de comparecencia”.

En tanto, el fiscal Joe Cabanillas Rebata contestó que no todos los bienes de Fernandini han sido materia de inhibición, es decir han sido incautados. Recordó que el juzgado incautó sus inmuebles de Lima, ubicados en Calle Conde de la Moncloa y Av. Felipe Pardo y Aliaga, pero no su inmueble ubicado en Chiclayo, Lambayeque.

“Por lo tanto, debe ser declarado infundado el pedido de la defensa y mantenerse la prisión preventiva en los términos que han sido dictados”, refirió.

Respecto al avance del proceso de investigación, Cabanillas indicó que “hay que anotar que existen otras instituciones procesales de las cuales el señor abogado se podría valer si quisiera fundamentar adecuadamente el pedido para que el juez pueda evaluarlo conforme corresponde”.

Como se conoce, el 3 de agosto del 2023 se dictó 30 meses de prisión preventiva contra el periodista Mauricio Fernandini por presuntamente ser el intermediario en el pago de coimas de la empresaria Sada Goray de hasta S/5 millones, a cambio de obtener obras en el Ministerio de Vivienda.

