El Poder Judicial archivó la demanda de amparo que presentó la defensa de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Este recurso buscaba anular la investigación en su contra.

La decisión fue tomada por el juez Jorge Ramírez Niño de Guzmán, quien integra el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. En ese sentido, el juez consideró que Benavides no había agotado la vía interna de la JNJ y que, por lo tanto, se pretende anular un acto que aún no ha sido cuestionado dentro del mismo organismo autónomo.

“La demandante no demostró en autos que el transcurrir por la vía administrativa previa resultara perjudicial para la protección de los derechos que considera afectados, pues no solo basta con enunciar la existencia de alguno de los supuestos, sino acreditar tales incidencias, con lo que no se advierte necesidad de tutela urgente propia del proceso de amparo, razones por las que debe estimarse la excepción deducida”, consideró el magistrado.

Como se recuerda, la medida cautelar que fue presentada por la exfiscal de la Nación fue rechazada previamente. Con este nuevo fallo, la demanda queda archivada.

