Desde Curitiba, Brasil, donde lidera los interrogatorios a exdirectivos de Odebrecht, el coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, anunció que se aprobó, en primera instancia, el pedido de extradición contra la esposa de Alejandro Toledo, Eliane Karp, por el caso Ecoteva.

“Está también formulada la acusación en el caso Ecoteva, en la que, incluso, ya se aprobó en primera instancia la extradición no solamente del señor Alejandro Toledo, también de la señora Eliane Karp y del señor Avraham Dan On. La novedad es que la señora Eliane Karp no estaba incluida en el caso que está sujeto a extradición por parte del Estado peruano contra el extraditable Alejandro Toledo”, declaró Vela al programa Nada está dicho de RPP.

Vela no dio detalles del trámite, pero aseguró que se está “tratando de avanzar lo máximo posible (...) respetando el derecho de los investigados”.

En junio último, el fiscal Rafael Vela formuló acusación contra el expresidente y su círculo más cercano por el delito de lavado de activos. Para la ex primera dama se pidió una pena de 16 años y ocho meses, y el pago de S/6 millones de reparación civil, además de su inmediata extradición de Estados Unidos.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, la sociedad conyugal Toledo-Karp fue la beneficiaria final de las adquisiciones de costosos inmuebles que se hicieron a través de la empresa Ecoteva como la residencia en Las Casuarinas y la oficina de la Torre Omega en Surco.

QUE NO SE DEMOREN

Sobre el tema, el exfiscal superior Avelino Guillén consideró atinada la solicitud de extradición formulada contra la ex primera dama.

“Es importante (el pedido de extradición) porque ella ha tenido, según los cargos que ha formulado la Fiscalía, una participación importante en el tema del manejo financiero, de cómo se trasladó y se manejó el desplazamiento de la ruta del dinero, de las coimas que pagó la empresa Odebrecht”, señaló en diálogo con Perú21.

Recordó que la madre de Karp, Eva Fernenbug, fue utilizada “como una especie de testaferro” para, a través de ella, manejar la empresa Ecoteva creada en Costa Rica “con la finalidad de recibir los fondos” y con ellos comprar una serie de propiedades.

“Creo que ella ha coadyuvado a la realización de los hechos delictivos. Esperemos que esto no demore y no haya mayor obstáculo en este proceso de extradición”, subrayó.

En tanto, el abogado penalista Luis Lamas Puccio consideró una sorpresa el anuncio del fiscal Vela. “Habría que conocer más detalles”, señaló.

Sin embargo, sostuvo que en el hipotético caso de que proceda la extradición, Eliane Karp se podría acoger a la colaboración eficaz. “La señora Karp sabe muchas cosas y si es extraditada, lo primero que haría sería develar mucha información”, anotó.

Sabía que

Este viernes 13 se realizará la audiencia en la que el juez del Distrito Norte de California determinará si Toledo continúa su proceso de extradición en prisión o en libertad.

Roberto Su, abogado de Toledo y Karp, adelantó que, a diferencia de la Cuarta Sala Superior, que ordenó que se forme el cuaderno de extradición, será la Corte Suprema la que defina la situación de sus patrocinados cuando escuche a las partes en una audiencia.