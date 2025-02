Podemos plantea proyecto para meter a Antauro Humala en una plancha presidencial

Mientras la justicia trata de poner los candados necesarios para cerrarle el paso a aquellos que con su discurso de odio y violencia buscan poner en riesgo la democracia, Podemos, la agrupación de José Luna Gálvez, pretende abrirle la puerta, y meter de contrabando, a quienes no merecen una oportunidad más en nuestra política.

La bancada más populista del Congreso acaba de presentar, a última hora, un proyecto de ley para que los partidos y alianzas electorales que participarán en los próximos comicios de 2026 puedan designar libremente, sin elecciones internas de por medio, es decir, a dedo, a su candidato a la presidencia de la República o a alguna de las dos vicepresidencias.

Ahí no queda todo. La propuesta presentada el pasado miércoles 19 por el congresista Juan Burgos propone que este ‘privilegiado’ en la plancha presidencial no necesite estar afiliado a la agrupación y participe como invitado. Una iniciativa que tiene nombre propio y que favorece nada menos que a Antauro Humala, sentenciado por el asesinato de cuatro policías y sin posibilidad hoy de participar en los comicios del próximo año, luego de que la Corte Suprema confirmara la ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O., la agrupación que promovía su candidatura.

Pero en la política no hay puntada sin hilo. La propuesta de Podemos no busca “fortalecer el derecho político a ser elegido” tal como explica Burgos en su proyecto de ley, sino que tendría como objetivo que el ‘etnocacerista’ sea el candidato presidencial de una agrupación sin un cartel representativo decoroso para afrontar las próximas elecciones.

Burgos plantea, además, que se amplíe hasta julio próximo el plazo de afiliación para quienes quieran candidatear en el proceso de 2026. Este ya venció en julio del año pasado.

El proyecto pretende modificar el artículo 24-B de la Ley de Organizaciones Políticas y permitir que los partidos designen directamente a un integrante de la fórmula presidencial y hasta el 20% de sus candidatos al Congreso, sin importar si están afiliados o no.

"AVENTUREROS"

José Manuel Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, advirtió que la iniciativa “rompe” con lo establecido por la Ley de Organizaciones Políticas que establece que los candidatos a la Presidencia y vicepresidencias están sujetos a elección interna y para ello deben tener como mínimo de un año de afiliación a la fecha límite de la convocatoria a elecciones generales, es decir julio del año pasado.

"Esto básicamente favorecería a Antauro Humala quien luego de la declaratoria de ilegalidad de su partido ha quedado impedido para postular a la Presidencia de la República, pero esta ley le calzaría perfectamente. La aprobación de esta norma le abre las puertas a quienes no están afiliados a un partido y permitiría que aventureros entren a la política, que es algo que hemos querido desterrar siempre”, sostuvo.

Villalobos cuestionó, además, que se pretenda cambiar las reglas de juego electorales a solo unos meses de la convocatoria a los comicios generales y comentó que ser aprobado el proyecto de Podemos evidenciaría una falta de seriedad de parte del Congreso al cambiar reglas de juego que ya estaban previamente establecidas.

Sobre el tema también se pronunció el abogado constitucionalista Víctor García Toma, quien declaró a Perú21 que la ley es clara y obliga a los candidatos a someterse a los mecanismos de democracia interna.

“Si Podemos lo plantea de esta manera esa iniciativa no debería prosperar, si el invitado no pasa por el rasero de la democracia interna no sería correcto; eso no es admisible en organizaciones políticas sino en kioscos políticos y nosotros ya estamos curtidos de eso. (...) La designación a dedo es inaceptable", subrayó.

