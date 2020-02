La reaparición del cuestionado líder de Podemos Perú (PP), José Luna, en el diálogo que convocó el presidente Martín Vizcarra ha generado fracciones por el control de la bancada del partido.

Fuentes de Perú21 indicaron que “un sector” del virtual bloque parlamentario discrepa respecto a la continuidad de Luna al frente de la organización “por las consecuencias que podrían traer las investigaciones que el equipo Lava Jato realiza en su contra”.

Esta posición la hizo público ayer el virtual congresista Daniel Urresti, quien tras ignorar el tema Luna durante la campaña, disparó contra su líder vía un comunicado: “Yo ejerzo el liderazgo de la bancada. Los dirigentes del partido no tendrán ninguna injerencia en las decisiones que tomemos como congresistas”.

Esta postura fue respaldada por la virtual legisladora Jaqueline García, quien declaró a Perú21 que Urresti “es el líder de la bancada y el señor Luna el presidente del partido”.

No obstante, evitó precisar qué relación mantendrá este último con el bloque parlamentario.

Las mismas fuentes añadieron a este diario que en la interna de Podemos “hay un apoyo tácito a Urresti y desaprueban que Luna no amplíe su licencia”.

En este contexto, la posición discrepante llegó con el secretario general Enrique Wong, quien remarcó que Urresti “es un invitado”. “Él no es representante del partido”, dijo a RPP. “José Luna coordinará algunos temas con la bancada. No creo que deba pedir otra licencia, ya se dijo que no habrá blindajes”, subrayó.

Datos:

- Al margen de la situación de Podemos, el Frepap canceló ayer a última hora el diálogo que tenía programado sostener con el presidente Vizcarra. Su justificación fue que aún no se proclaman los resultados oficiales.

- A Palacio acudieron ayer representantes del Partido Morado y Frente Amplio. Hoy le toca a Acción Popular.