Hace dos años, en junio de 2018, Perú21 reveló que el entonces Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) regaló 5.60 puntos a Adolfo Castillo Meza para que se mantenga en carrera a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Los consejeros reaccionaron e intentaron desmentir la noticia. Pero hoy la Fiscalía corroboró que ese irregular beneficio en el examen escrito sí existió y fue José Luna Gálvez, el líder del partido Podemos Perú, quien estuvo detrás de las maniobras con la finalidad de poder inscribir su agrupación.

La fiscal Rocío Sánchez estableció que Castillo, físico de profesión, fue favorecido por el CNM en cada una de las pruebas que rindió para asumir el cargo en febrero de 2017. El exfuncionario no cumplía con el perfil y aun así terminó ganando el puesto.

De acuerdo a la investigación, los consejeros Guido Aguila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez Pebe fueron “captados” por Luna Gálvez y recibieron, entre los tres, más de un millón 159 mil soles a cambio de “determinados actos” en su beneficio.

El exlegislador no hacía las negociaciones directamente, sino a través de su intermediario, el operador José Luis Cavassa Roncalla.

El trueque era nombrar a la persona que garantizaría el nacimiento del partido del dueño de la Universidad Telesup. Así, Podemos nació porque Adolfo Castillo, tras un desembolso millonario de Luna a exconsejeros, llegó a ser cabeza de la ONPE y permitió la inscripción, señalaron colaboradores eficaces.

Una vez que Castillo entró a la ONPE, Cavassa era el que tomaba las decisiones. Era el operador en las sombras.

Cargo tenía dueño

El CNM quebrantó las reglas con la única finalidad de resguardar el puesto al candidato de Luna, de acuerdo a la teoría fiscal.

Por ejemplo, rechazó el pedido de tacha contra Castillo Meza, quien no estaba registrado en el Colegio de Físicos del Perú. El ente alegó que no era requisito que el candidato declarara su afiliación, pese a que el resto de participantes sí lo hizo.

Declaración del colaborador eficaz 2109-2018.

Otra evidencia que consigna la fiscal Sánchez es que, pese a que fue calificado con 17 puntos por su experiencia laboral, tras requerir una reconsideración, los consejeros le incrementaron ocho puntos a Castillo y quedó con 25.

El físico había señalado que fue director de Informática en la Universidad Cayetano Heredia, pero luego de la revaluación se valoró esa labor como si se tratara de la máxima autoridad de una institución.

“Esto generó que el postulante se ubique, de los últimos lugares, en el primero en la tabla de evaluación”, señala la resolución a la que accedió Perú21.

Así llegó Adolfo Castillo a la etapa de exposición y sustentación del plan de trabajo. Y la ayuda continuó.

El postulante pasó con apenas 68.10 puntos sobre cien la prueba escrita, después de recibir los 5.60 adicionales, como informó este diario. En la calificación curricular apenas consiguió 25 puntos.

No obstante, Aguila, Noguera y Gutiérrez le otorgaron 91.29 puntos en el plan de trabajo y 92 en la entrevista personal. De esta manera pudo competir con los demás postulantes y, finalmente, lograr el cargo.

“Los miembros del CNM bajaron los puntajes en el plan de trabajo y entrevista personal a los postulantes Loyola Escajadillo y Tillit Roig, quienes tenían un promedio más alto que Castillo Meza en el examen escrito y la calificación curricular”, sustentó el Ministerio Público.

En un informe elevado a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, Sánchez detalla el dinero que Noguera y Aguila recibieron a través de Telesup por la elaboración de libros que jamás se publicaron.

Al segundo, que fue presidente del CNM, se le entregó S/270 mil. Al primero, la casa de estudios le abonó S/889,734 bajo el mismo concepto, pero, además, el benefactor Luna le compró al exconsejero su vivienda de Pueblo Libre por US$380 mil, que al cambio asciende a un millón 254 mil soles.

En octubre de 2018, ya durante la gestión de Castillo, se conoció que, para lograr su inscripción, Podemos falsificó firmas de políticos y hasta de jugadores de fútbol como Paolo Guerrero y Pedro Gallese.

Solo necesitaba 733 mil 716 firmas, según la Ley de Organizaciones Políticas, pero terminó presentando un millón 209 mil 803 firmas.

Tenga en cuenta

-Este diario se comunicó con Mateo Castañeda, abogado de José Luna Gálvez, para recoger sus descargos por las imputaciones. No obstante, indicó que no brindaría declaraciones. “El proceso es reservado. Tanto mi cliente como yo no damos entrevistas sobre el tema”, alegó Castañeda.

-José Luna Morales, congresista y exgerente de Telesup, reconoció en declaraciones a la fiscal Rocío Sánchez que se suscribieron contratos con Iván Noguera y que Cavassa Roncalla trabajó también para la universidad.