El general PNP (r) Vicente Tiburcio fue hasta hace apenas unos días el comandante general de la Policía Nacional y bajo su mando se ordenó la búsqueda y captura internacional del exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco y del sobrino del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo. La ‘osadía’ le costó el puesto; el jefe de Estado lo destituyó.

Ayer, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el ahora oficial en retiro señaló, sin medias tintas, que desconoce las razones reales de su remoción. “Yo quisiera que (las autoridades) en su momento lo respondan, no me dieron explicaciones sobre las razones del cese. Si tenemos que ver el trabajo que hemos hecho en tan corto tiempo, tenemos cifras muy buenas”, comentó. Previamente, reseñó escuetamente que la noticia de su cese se la dio el nuevo ministro del Interior, Dimitri Senmache. “Dijo que había relevo, que era prerrogativa del presidente por cuestión de confianza; esta clase de actos de no respeto a la institucionalidad no es novedosa. A la Policía Nacional siempre la parte política no le ha dado el trato como merece”, añadió al tiempo de reclamar respeto para la institución.

En su intervención, además, el general confirmó –el reportaje de Perú21– que fue la PNP la que incorporó a Bruno Pacheco y Fray Vásquez en la lista de los más buscados y solicitó al Ministerio Público “que haga lo suyo con la alerta para su captura internacional”. “Hemos hecho un trabajo técnico. Si alguien está al margen de la ley, debemos hacer cumplir la Constitución, aquí no debe existir privilegios para nadie, la ley está hecha para todos”, indicó el también exdetective del Gein.

Tiburcio ratificó su respaldo al jefe de la Dircote, general Óscar Arriola, quien fue blanco de críticas de parte de Vladimir Cerrón.

“La Policía no debe estar sometida al ámbito político. Dijeron que era deficiente, pueden no estar de acuerdo con lo que hacemos, pero que nos respeten”, reclamó.

