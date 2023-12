Violentas protestas producidas la madrugada de ayer en el sector conocido como Barrio Chino (km. 263 de la Panamericana Sur), en Ica, dejaron un saldo de 18 policías heridos con fracturas y contusiones, según informó la Policía Nacional. Los vándalos intentaron bloquear, una vez más, la Panamericana Sur a la altura de ese sector, pero fueron repelidos por las fuerzas del orden.

“Los efectivos policiales, quienes cumplían el mandato constitucional de garantizar el orden interno y la seguridad pública, fueron diagnosticados con fracturas en piernas, brazos, hombros y tobillos. Algunos agentes presentaron, también, contusiones craneales y en distintas zonas del cuerpo”, señalaron.

En videos compartidos por la Policía, se observa a los manifestantes lanzando piedras de gran tamaño a la humanidad de los policías, quienes usaban megáfonos para conminarlos a que dejen su actitud violenta y recordándoles que existe una norma vigente que sanciona con cárcel el delito de disturbio.

Como parte del enfrentamiento, se detuvo a dos adultos y un menor de edad, quienes fueron trasladados a la comisaría PNP Pampa Villacurí para las diligencias de ley correspondientes, en coordinación con el Ministerio Público.

Ante esto, Manuel Olaechea, representante de XynergICA, que agrupa a agroexportadores, manifestó que esta protesta fue una de las más violentas registradas en los últimos días. En Canal N, indicó que los revoltosos tienen una agenda de reclamos “de origen político, en contra de la presidenta Boluarte y del gobierno actual”.

Asimismo, dijo que “nos encontramos en época de campaña de uva, la agricultura viene muy golpeada por el Niño y hay amenaza de lluvias. Que nos bloqueen la carretera es peligrosísimo. Eso lo saben y lo utilizan para extorsionar”.

Finalmente, añadió que “en estos momentos el sector hotelero se ve seriamente afectado” porque la gente “empieza a tener preocupación por tomar destinos turísticos como Huacachina o los hoteles de Los Viñedos de Ica”.

POLICÍA DEBE QUEDARSE

Por su parte, Eduardo Ojeda, presidente de la Cámara de Comercio de Ica, exhortó al ministro del Interior, Víctor Torres, a no retirar a las fuerzas policiales de la zona, en donde están destacados 500 efectivos.

“Tengo entendido que la Policía se mantendrá en Barrio Chino hasta este domingo (hoy), lo cual sería un tremendo error. Por lo menos deben quedarse 15 días más. Yo le diría al señor ministro, por favor, no abandone Ica, no retire a la Dinoes (División Nacional De Operaciones Especiales de la PNP). Si los retiran, es muy probable que la carretera sea tomada nuevamente”, manifestó en diálogo con Perú21.

La madrugada del sábado, indicó, los manifestantes no llegaron a tomar la Panamericana Sur debido al “trabajo impecable” de la Policía. Mencionó que se trata de “grupos contratados por extremistas que vienen del norte, del sur, del centro… Están contratando gente de los pueblos jóvenes, hay muchos extranjeros. A cada uno les están pagando S/200 diarios”.

Al igual que Olaechea, Ojeda lamentó que debido a las violentas protestas en Ica esta región no ha recibido visitantes en este feriado largo, afectando en gran medida al sector turismo y a la economía de la ciudad en general.

“Gracias a estos ‘runrunes’, Ica está vacío. No hay turistas, cuando Ica tendría que estar reventando por el fin de semana largo. Más o menos, se pierde 1 millón de soles diarios en el sector turismo, que comprende hoteles, transporte, restaurantes, agencias de turismo, solo por la duda de que si voy a Ica cómo me regreso si tengo que trabajar y me bloquean la carretera”, concluyó.

