El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, convocó para mañana, a partir de las 3 de la tarde, a una sesión de Pleno para aprobar los dictámenes pendientes en el marco de la reforma planteada por el mandatario Martín Vizcarra.

Los temas referidos son: retorno a la bicameralidad y no reelección de congresistas. No obstante, ambas propuestas aún no han sido aprobadas en la Comisión de Constitución, que preside Rosa Bartra, de Fuerza Popular, pero se tiene previsto que sus textos estén listos antes de las 3 de la tarde.

Cabe recordar que lo concerniente al fortalecimiento del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el financiamiento de los partidos políticos ya fue visto en anteriores plenarias.

El primer tema, que modifica los artículos 154º, 155º y 156º de la Constitución, fue aprobado el martes 18 de setiembre con 112 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones; y definió, entre otras cosas, que dicho organismo se llame Junta Nacional de Justicia.

El segundo, que modifica el artículo 35º de la Carta Magna, se aprobó el viernes 26 de setiembre con 92 votos a favor, 10 en contra y una abstención; y regula el financiamiento de las organizaciones políticas con fiscalización, control, aportes bancarizados y penalización si se determina que la procedencia del dinero es ilegal.

Como se recuerda, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, aseguró que los cuatro proyectos de reforma constitucional que presentó el gobierno, serían aprobados antes del 4 de octubre (dentro de dos días).