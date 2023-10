El Congreso podría votar hoy el informe final de la Comisión de Justicia que plantea la remoción por “causa grave” de los siete magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). A decir, Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Inés Tello y Guillermo Thornberry cuyo mandato concluye constitucionalmente recién en enero de 2025. Oficialmente, sin embargo, no hay nada confirmado. En medio de la controversia generada por la aprobación del referido documento, la presidenta del citado grupo de trabajo, Janet Rivas, dijo a Perú21 que la decisión sobre el particular está en manos de la Mesa Directiva.

“Como comisión nosotros ya cumplimos (con nuestro trabajo); no podría precisar una fecha aproximada o exacta. Está en disposición de la Mesa Directiva que lo vea mañana (hoy), retornando de la Semana de Representación, en un mes, dos meses o en un año”, señaló la perulibrista, quien dirigió la sesión del miércoles en la que fue aprobado el informe por representantes de ocho de las doce bancadas; un documento diametralmente opuesto al propuesto por la Secretaría Técnica de la comisión que se pronunciaba por la no existencia de falta grave y, en consecuencia, no avalaba la destitución.

Finalmente, sin embargo, primó el criterio de sanción sobre los miembros de la JNJ por su pronunciamiento sobre el juicio político contra la ahora exfiscal Zoraida Ávalos, el incumplimiento del mandato constitucional de presentar un informe institucional anual ante el Parlamento y la permanencia de Inés Tello en el cargo pese a tener más de 75 años, entre otros.

CAMINO AL ABISMO

Frente a esta situación, diversas instituciones han manifestado su preocupación y han advertido que la remoción de los integrantes de la JNJ “afectaría el debido proceso, la independencia judicial e integridad del Sistema Electoral”.

“El Congreso está a punto de cometer un acto que viola los principios democráticos. Cuando uno mira las posiciones de lo que el Congreso quiere hacer, te encuentras con pronunciamientos como el de la alta comisionada de las Naciones Unidas. (La decisión de la Comisión de Justicia) es una intromisión y debilita el equilibrio de poderes y la autonomía judicial”, declaró a Perú21 el presidente de la Asociación Civil Transparencia, Álvaro Henzler.Sostuvo que una fórmula para contrarrestar esta situación sería conseguir el respaldo de por lo menos 45 legisladores, lo que permitiría frenar la aprobación del informe, trámite para el que se requieren 87 votos. Con ese fin, Henzler propuso que entidades como Transparencia visiten en los próximos días a los bloques parlamentarios en aras de hacer reflexionar a los legisladores. “Vamos a pedir reunión con todos, con izquierda y derecha, con conservadores y progresistas. No podemos caer en el más profundo abismo”, subrayó. Dijo también que en la eventualidad de que el Pleno dé luz verde al informe tendrá que recurrirse a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desde la JNJ, en tanto, no hubo ningún comentario.

SABÍA QUE

-Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Acción Popular, Renovación Popular, Perú Libre, Perú Bicentenario y Unidad y Diálogo aprobaron el informe en la Comisión de Justicia.

-Estas ocho bancadas representan un total de 73 votos en el Pleno del Legislativo.

-Cambio Democrático-JPP y Bloque Magisterial que votaron en contra tienen 19 votos en el Pleno.