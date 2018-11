Pleno iniciará cuando culmine reunión entre Salaverry y Vizcarra en Palacio de Gobierno

El congresista Carlos Tubino, vocero de la bancada de Fuerza Popular, manifestó que la sesión del Pleno del Congreso en la que continuará el debate del informe final de la Comisión Lava Jato no iniciará sin Daniel Salaverry, quien sostendrá una reunión a las 10:00 a.m. con el presidente de la República, Martín Vizcarra.

Según explicó, el titular del Poder Legislativo asistirá al encuentro compañado del presidente de la Comisión de Presupuesto, el también fujimorista Percy Alcalá.

De otro lado, Tubino expresó que en la sesión plenaria también se definirá cuál será la decisión por la actitud del parlamentario Manuel Dammert, de Nuevo Perú, quien ayer se negó a retirar unas palabras que sus colegas del Apra consideraron ofensivas.

“Personalmente espero que no haya una sanción de 120 días (...) A veces en el Pleno hay bulla y no escuchas bien, hay griterío. Lo que sucedió ayer fue un espectáculo lamentable del cual nosotros no participamos”, comentó.

“Lo que sí al final cuando se levantó por completo (la sesión), las congresistas Rosa Bartra y Karina Beteta se pararon y dijeron cosas que, bajo lo que habíamos acordado, no debieron decir”, continuó, sin dar detalles de a qué se refería.