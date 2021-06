El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revisó este domingo 20 de junio, un total de ocho expedientes de apelación de actas observadas de la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021.

Los expedientes que se analizaron fueron de las regiones de Lima, Piura y Apurímac en el Perú, y también de Suiza, en Europa.

En Lima, los expedientes fueron de los distritos San Anita, San Juan de Miraflores, El Agustino, Pachacámac y Los Olivos.

Las apelaciones fueron interpuestas por las agrupaciones de Perú Libre y Fuerza Popular, cuyos abogados expusieron los argumentos de las apelaciones de las actas observadas por presentar una inconsistencia numérica, por error en la sumatoria de votos, ilegibilidad o porque no tienen la firma de los miembros de mesa.

Durante las audiencias, el magistrado Luis Arce se reafirmó en al menos seis procesos en solicitar la lista de electores para tomar una decisión sobre las causas.

“Debe solicitarse la lista de electores de mesa de votación y la causa no se encuentra expedita para el pronunciamiento de fondo”, indicó.

Además, durante la revisión de la última causa, Luis Arce incidió en la necesidad de “conocer la verdad”

“La verdad es un derecho fundamental y no es mi humilde posición […] Si es un derecho de los ciudadanos, de conocer la verdad. Me pregunto, ¿cuál es la obligación del juez frente a ese derecho fundamental a la verdad? Y con mucha modestia me contesto: es agotar absolutamente todas las formas para los efectos de encontrar la verdad material”, sostuvo.

“Sigo sosteniendo que la tranquilidad en nuestro amado país se hubiera visto materializada si hubiéramos tenido a la vista ese famoso listado de electores de mesa de votación. Yo no puedo claudicar respetando la posición de los demás, en este caso la mayoría de este supremo tribunal, que se remita a la reglamentación de manera reiterada”, agregó.

A su turno, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, precisó que si se considera que hay quienes han faltado a la verdad, se tienen que presentar las denuncias pertinentes ante las autoridades correspondientes.

“Si alguien cree que hay falsedades, que la mitad de los miembros de mesa del país que han faltado a la verdad, son más o menos 250 mil ciudadanos que habrían faltado a la verdad, tendrá que hacer las denuncias pertinentes ante la autoridad que corresponde indagar con la serenidad y tranquilidad que sobre esos particulares van. Eso no lo puede hacer el JNE sin interrumpir el desarrollo de proceso”, manifestó.





