Esta mañana, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que preside Jorge Salas, declaró infundado dos pedidos de nulidad que interpuso Fuerza Popular contra mesas electorales.

Se tratan de dos casos de apelación contra resoluciones emitidas por los JEE de Huari y de Arequipa 2. Fuentes de Perú21 indicaron que estos son todos los casos que se verán de nulidad en esta última y segunda instancia.

El caso interpuesto contra una resolución del JEE de Huari versa sobre una presunta falsificación de firma del tercer miembro de la mesa. Según el abogado de Fuerza Popular, Julio César Castiglioni, la rúbrica del acta electoral no era similar a la de la ficha Reniec según informe pericial presentado como medio de prueba.

El segundo expediente por una resolución del JEE de Arequipa 2, cuestionaba el acta de sufragio porque no había completado la suma total de votos impugnados ni votos totales.

El primer caso fue rechazado por mayoría bajo los argumentos de que no el proceso seguido ante el JEE no cuenta con una etapa probatoria para determinar si la firma cuestionada era falsa o no. Asimismo se cuestionó que el informe pericial solo se enfocó en la comparación de la rúbrica de la firma en ONPE pero no con muestra coetáneas.

El voto en mayoría vino del magistrado Víctor Rodríguez Monteza quien sostuvo que era deber del JNE determinar la verdad de la firma bajo cuestión dado que la resolución del JEE señaló en sus considerandos que las rúbricas no son similares. En ese sentido, votó para que el caso sea declarado fundado.

En tanto, el caso planteado en Arequipa 2, fue declarado infundado por unanimidad. Rodríguez Monteza expresó que se trata de un error material por no incluir las sumas en el acta de sufragio.

