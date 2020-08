El Pleno del Congreso apunta a retomar hoy el debate pendiente sobre los polémicos y criticados proyectos de ley que proponen habilitar retiros parciales o de hasta el 100% de los aportes hechos a la ONP.

A pesar de las críticas de expertos en la materia y de las propuestas que presentó el premier Walter Martos el viernes último, el Legislativo insistirá con este tema que tiene más de populismo y poco de carácter técnico.

Antes de la sesión virtual, el presidente del Congreso, Manuel Merino (AP), ha convocado a Junta de portavoces a las 8 a.m. El objetivo de la reunión sería que las bancadas alcancen un texto en consenso sobre la ONP.

En declaraciones a Perú21, el vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, indicó que su bancada aún no ha tomado una decisión sobre este tema ni tampoco sabe cuál será el sentido de su voto.

“Vamos a esperar que las cuatro comisiones expliquen sus dictámenes y expliquen técnicamente los montos propuestos”, aseveró Burga.

Hoy también se tiene prevista la primera reunión del Pacto Perú (10 a.m.) donde uno de los temas que se tratará es el caso de la ONP. Al respecto, Burga adelantó que la bancada no podrá asistir porque estarán en el Pleno. “El Ejecutivo está cometiendo el mismo error que hizo Pedro Cateriano. Invitan a la dirigencia (de Acción Popular) y no a la bancada, va a ser un grave error porque somos nosotros los que votamos”, acotó.

En tanto, el vocero de Somos Perú, Rennán Espinoza, aseveró que espera que lo que se discuta en este encuentro “no sea un acuerdo genérico”.

Del bolsillo de todos

Para el profesor de la Universidad del Pacífico, Enrique Castellanos, es difícil estimar el costo de la medida pues existen muchas propuestas.

“La ministra dijo que esto costaría unos S/7,000 millones y hay otras estimaciones que hablan de S/10,000 millones. Según lo que aprueben habrá que hacer un costeo”, comentó. No obstante, sea cual sea la medida, el dinero saldrá del bolsillo de todos los peruanos porque el Sistema Nacional de Pensiones es de tipo contributivo-solidario. Es decir, los aportantes de hoy financian las pensiones de los actuales pensionistas.

“Un tema es que digas ‘devuélveme mis aportes’, y el otro es ‘dame un bono’, que se proponía que fuera de hasta S/4,300 por persona. Lo primero no tiene sentido por cómo está diseñado el sistema. Sobre lo segundo, por la pandemia y porque los afiliados a las AFP también lo recibieron, se podría pensar hacrlo por única vez; tiene más de sentido. Lo primero es un disparate que nos va a costar un montón de plata a todos”, aseguró.

Datos:

- En la agenda del Pleno de hoy se incluye un proyecto de ley que otorga facultades a la Contraloría para controlar, fiscalizar y sancionar la declaración de intereses de autoridades.

- También se vería la segunda votación de la reforma constitucional que establece impedimentos para postular a los sentenciados en primera instancia por delito doloso .

