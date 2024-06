Aún falta la segunda votación, y podría ser la próxima semana. El Pleno del Congreso aprobó ayer el proyecto de ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad ocurridos antes de julio de 2002, fecha en que entraron en vigencia en nuestra jurisdicción tratados internacionales como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1 de julio de 2002) y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (9 de noviembre de 2003).

Los congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, y de Honor y Democracia, José Cueto, autores del proyecto de ley, señalaron a Perú21 que las sentencias de los militares y policías calificadas como delitos de lesa humanidad antes del 1 de julio de 2002 quedarán sin efecto y tendrán que ser corregidas una vez aprobada la norma en segunda votación.

El constitucionalista Aníbal Quiroga declaró a este diario que el hecho de que muchas de esas sentencias fueran calificadas por jueces como de lesa humanidad, antes de la entrada en vigencia de los citados tratados internacionales —es decir, el 1 de julio de 2002—, evitaba que dichos procesos judiciales prescriban por lo que estos podían durar más de 30 años sin tener sentencia firme.

Este es el proyecto de ley que prescribe los delitos de lesa humanidad.

El abogado penalista Andy Carrión, por su parte, explicó que los delitos que fueron calificados bajo esa figura de lesa humanidad antes de aplicarse ese delito en nuestro país y que hayan pasado más de 25 años sin tener sentencia firme “prescribirán inmediatamente” al día siguiente de la publicación de la ley en el diario El Peruano.

FUJIMORI Y MONTESINOS

Según el abogado de IDL, Carlos Rivera, la lista de procesos judiciales emblemáticos que alcanzará esta ley son Los Cabitos (1983), Benito Baldeón (1984), Accomarca (1985), Cayara (1985), El Frontón (1986), Bustíos (1988), Barrios Altos (1991), Martín Rivas (1991) y La Cantuta (1992).

Otro caso que también entraría es Madre Mía, que implica al exmandatario Ollanta Humala, y que fue reabierto en 2023.

Rivera añadió que se verán favorecidos con la prescripción el expresidente Alberto Fujimori y su exasesor de Inteligencia Vladimiro Montesinos, quienes enfrentan el proceso judicial del caso Pativilca (1992), y cuyos delitos han sido calificados como de lesa humanidad.

“Desde el momento en que un juez declara un caso como de lesa humanidad es imprescriptible”, dijo Rivera, y señaló que no es necesaria la firma o la aplicación de los tratados internacionales para que recién, desde ese momento, se considere a un caso como de lesa humanidad.

En la otra orilla, el constitucionalista Alejandro Rospigliosi aseguró que la ley corrige el hecho de que los tratados internacionales no podían ser aplicados retroactivamente, y que nadie puede ser perseguido 20, 30 o 40 años por un delito, y sin tener una sentencia firme.

SABÍA QUE

-“Cuando salga la ley, los abogados van a poder pedir la prescripción de los casos de 2002 hacia atrás”, dijo el congresista de Honor y Democracia, José Cueto, autor del proyecto de ley.

-“Beneficiaría a 36 militares encarcelados y 800 procesados. Segunda votación debe aprobarse antes del viernes 14″, señaló el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, quien también es autor del proyecto de ley.

-Seis meses demoraría el Tribunal Constitucional en resolver una eventual demanda de inconstitucionalidad contra la norma, informó el constitucionalista Alejandro Rospigliosi.

-Cinco mil firmas tendrán que recolectarse para presentar el referido recurso.

-En caso el TC falle a favor de la ley, recién entonces se podrá realizar una demanda en la CIDH.

OPINA

Aníbal Quiroga, constitucionalista. (Foto: Victor Idrogo/GEC)

Constitucionalista Aníbal Quiroga: “Nadie dice que sean inocentes”

“Los tratados internacionales en materia de delitos de lesa humanidad: el Estatuto de Roma y la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad no pueden ser aplicables retroactivamente a hechos anteriores a su entrada en vigor para el Perú, en 2002. La ley aprobada en primera votación dice que por lesa humanidad no se le puede acusar a nadie antes de ese año porque ese delito no existía hasta esa fecha. Y, quienes fueron acusados, sus delitos no podían prescribir porque habían sido calificados como lesa humanidad. Lo que hará la norma es reconducir y corregir la acusación. Nadie dice que sean inocentes. Si la ley se aprueba, está vigente hasta que el Tribunal Constitucional diga lo contrario: validarla o derogarla. Si se presenta una demanda de inconstitucionalidad no existe una medida cautelar para eso y la ley sigue vigente hasta que el TC diga lo contrario”.





