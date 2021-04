En una sesión extraordinaria del Pleno, el Congreso aprobó la reactivación de la Comisión especial encargada de elegir a nuevos miembros del Tribunal Constiucional (TC).

La medida fue aprobada con 98 votos a favor, nueve en contra y cinco abstenciones.

Los nuevos miembros son los siguientes: Rolando Ruiz (Acción Popular), Tania Rodas (APP), María Teresa Retamozo (Frepap), Diethell Columbus (Fuerza Popular), José Luna (Podemos), José Vega (UPP), Carolina Lizárraga (Partido Morado), Jorge Pérez (Somos Perú), César Gonzáles (Democracia Directa) y Jim Mamani (Nueva Constitución). En tanto, el Frente Amplio no presentó representante.

Durante la sesión, los voceros de las bancadas se manifestaron a favor de continuar el proceso de selección de magistrados del TC. Su principal argumento fue de que se trata de un mandato constitucional que reside en el Parlamento y de que seis miembros del TC actualmente tienen su mandato vencido.

Por su lado, el vocero del Partido Morado, Daniel Olivares, planteó que el proceso reinicie.

“Se debe realizar una nueva convocatoria para asegurar que participen los mejores abogados a este concurso. Estamos contra el tiempo, somos conscientes, pero sacando un cálculo simple, ese paso puede lograrse si existe la voluntad política. Se requiere no más de 10 días”, sostuvo Olivares.

El congresista Omar Chehade, cuya bancada de APP ratificó a Tania Rodas, se manifestó a favor de reactivar el proceso y criticó que otras bancadas sostengan que se debe dejar la labor al nuevo Parlamento.

“Si no los elegimos, el próximo Congreso lo hará. Uno que es atomizado, fragmentado y con esos aires de violencia incluso comunistas. No van a nombrar a miembros del Tribunal Constitucional”, indicó Chehade.

Enrique Fernández, quien habló a nombre del Frente Amplio, sostuvo que esta labor no debería estar a cargo del actual Congreso pues ya uno nuevo ha sido elegido. Al referirse a los comentarios de Chehade, el parlamentario dijo, entre risas, “no hay comunismo. No asusten a la gente”. Su bancada no tendrá un representante.

VIDEO RECOMENDADO:

Los Maravillosos Girasoles